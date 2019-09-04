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Levantamento

Menos da metade dos brasileiros com conta do FGTS quer sacar R$ 500

Apenas 27% querem usar a modalidade do saque-aniversário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2019 às 04:12

Publicado em 04 de Setembro de 2019 às 04:12

Menos da metade dos brasileiros com conta do FGTS quer sacar R$ 500 Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Menos da metade dos brasileiros que têm conta ativa ou inativa do FGTS, 45%, pretende sacar até R$ 500 do fundo, segundo pesquisa do Datafolha. De acordo com o levantamento, 52% não querem retirar o dinheiro e 2% não sabem.
O saque começa no dia 13 de setembro para quem tem conta na Caixa Econômica.
Para quem não tem, o saque será de acordo com a data do aniversário, a partir de outubro, para os nascidos em janeiro e fevereiro.
Dentre as pessoas com conta, a disposição para sacar até R$ 500 é maior entre os desempregados que estão procurando trabalho (63%) e freelancers (62%).
Já para a regra que entra em vigor em 2020, que permite retirar um percentual do fundo todos os anos o -chamado saque-aniversário-, a adesão é menor.
Apenas 27% dos entrevistados com contas querem usar a modalidade, 67% não querem e 6% não sabem.
As donas de casas são as mais inclinadas a adotar o modelo de saque-aniversário (45%), dentre as pessoas com conta ativa ou inativa.
Nascidos em janeiro e fevereiro poderão sacar de abril a junho de 2020. Os nascidos em março e abril, de maio a julho de 2020, e assim por diante, até fevereiro de 2021.
O levantamento do Datafolha foi realizado entre 29 e 30 de agosto de 2019, com 2.878 entrevistados acima de 16 anos, em 175 municípios de todas as regiões do país.
A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.
A pesquisa apontou ainda que a maioria dos brasileiros, 61%, não tem conta ativa ou inativa do FGTS, apenas 36% têm e 3% não sabem.
A parcela de entrevistados com conta é maior para homens, 41%, do que para mulheres, 31% - há mais homens do que mulheres no mercado de trabalho.
A taxa também é mais alta entre pessoas de 25 a 34 anos (52%) e 35 a 44 anos (47%). Já o menor índice se encontra entre os brasileiros acima de 60 anos (13%) —uma das opções para saque de todo o FGTS é na aposentadoria.
O Nordeste e o Norte são as regiões com a menor parcela de pessoas com contas, 25% e 26%, respectivamente, regiões em que a informalidade é maior do que no restante do país.
O índice aumenta de acordo com a escolaridade. Entre brasileiros com ensino fundamental, é de 23%, taxa que passa para 49% para os com nível superior.
Também segundo o IBGE, o desemprego é menor entre os mais escolarizados.
Por outro lado, os mais pobres são os que menos têm contas do FGTS, apenas 28%, entre brasileiros com renda familiar mensal menor que dois salários mínimos.

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