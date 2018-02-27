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Novo plano

Meirelles: reforma tributária deverá ser votada antes da Previdência

Segundo o ministro, mesmo com a reforma, a carga tributária brasileira não cairá sem corte de despesas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 16:47

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 16:47

Henrique Meirelles, ministro da Fazenda Crédito: Antônio Cruz / Agência Brasil
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a reforma tributária deverá ser votada antes da reforma da Previdência por conta da intervenção federal no Rio de Janeiro, que suspendeu a votação das mudanças na aposentadoria por se tratar de uma modificação constitucional, o que é proibido durante intervenções.
Em entrevista à Rádio FM Capital Campo Grande, o ministro disse que o governo apresentará um projeto de simplificação tributária ao Congresso Nacional, junto ao Orçamento. O governo tem até abril para enviar o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) ao Congresso Nacional. O melhor de fato é fazermos uma simplificação, uma racionalização tributária, afirmou Meirelles.
Ele acrescentou que, mesmo com a reforma, a carga tributária brasileira não cairá sem corte de despesas, e ressaltou que o gasto que cresce mais fortemente no Brasil é o da Previdência.
Meirelles, no entanto, minimizou a não votação da reforma da Previdência nesse momento dizendo que a mudança é fundamental, mas seu efeito é de longo prazo. A intervenção no Rio vai durar na pior das hipóteses este ano. Haverá a retomada das discussões da reforma da Previdência após isso, completou ele.
De acordo com o ministro, sem a reforma da Previdência, haverá uma despesa adicional no ano que vem de R$ 14 bilhões a R$ 15 bilhões. Ele foi questionado na entrevista se sentia saudades da CPMF e respondeu que a contribuição resolveu um problema temporário, mas não é capaz de compensar o crescimento das despesas da Previdência.

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