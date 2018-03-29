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Defesa

Meirelles exalta 'modernização' do País sob governo Temer

Ministro participou da inauguração de complexo aeroportuário em Vitória e defendeu atuação do governo

Publicado em 29 de Março de 2018 às 19:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2018 às 19:16
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta quinta-feira que o novo aeroporto de Vitória "é parte de uma modernização, um crescimento e um renascimento do Brasil". Ao lado do presidente Michel Temer  com quem pode vir a compor chapa nas próximas eleições presidenciais  ele participou da inauguração do complexo aeroportuário e defendeu a atuação do governo nas mais diversas áreas.
"Este governo está reduzindo a burocracia, está reformando toda a estrutura trabalhista do Brasil, melhorando a educação e o ensino médio, e tudo isso vai aumentar a capacidade do Brasil de crescer", discursou Meirelles para uma plateia de cerca de 300 pessoas.
O ministro enalteceu a estrutura do novo aeroporto, que inclui um terminal de passageiros com 29,5 mil metros quadrados e uma pista de pouso de 2.058 metros de comprimento. O complexo consumiu R$ 559,4 milhões dos cofres federais e passará a funcionar para voos comerciais nesta sexta-feira. A estrutura é cerca de três vezes maior que a do aeroporto atual, que funcionará a partir de agora para transporte de cargas e para pousos e decolagens de aeronaves de pequeno porte.
"Isso é parte de uma modernização, um crescimento e um renascimento do Brasil. Quando nós assumimos o Brasil estava em crise. Não só a paralisação de obras como o aeroporto de Vitória, mas também nós tínhamos o desemprego subindo, a inflação chegou a mais de 10%, e em consequência disso o povo brasileiro perdendo renda, perdendo padrão de vida e aumentando sua ansiedade", afirmou Meirelles.
Para o ministro, o novo aeroporto "é parte de todo um esforço não só de revitalização de obras em todo o Brasil, mas também de retomada do crescimento econômico, de retomada da economia".
"Precisamos continuar reduzindo o custo de produzir no País, integrando a nossa nação com o restante do mundo, avançando com todas as modernizações do País e consolidando a capacidade do governo brasileiro de realizar obras como esta", completou Meirelles.

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