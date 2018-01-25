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Ministro da Fazenda

Meirelles diz que momento é muito positivo para o Brasil

O minsitro voltou a apresentar as projeções de indicadores econômicos, como crescimento do PIB de cerca de 1% ou 1,1% em 2017 e de 3% este ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 21:18

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 21:18

Ele previu que a reforma da Previdência será aprovada pelo Congresso em fevereiro Crédito: José Cruz | Agência Brasil
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, salientou em entrevista coletiva no Fórum Econômico Mundial, em Davos, nesta quarta-feira, 24, que o momento é muito positivo para o Brasil, que atravessou a maior recessão de sua história.
A economia brasileira está tendo boa performance e isso é resultado de uma série de reformas, disse. Ele repetiu que espera que a reforma da Previdência seja aprovada em fevereiro pelo Congresso Nacional.
Felizmente, a evolução mostra que as reformas estão sendo conduzidas e implementadas, estão indo bem. A economia brasileira está tendo boa performance e isso é resultado de uma série de reformas, avaliou.
Ele voltou a apresentar as projeções do ministério para uma série de indicadores econômicos, como crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de cerca de 1% ou 1,1% em 2017 e de 3% este ano.
Disse que o mercado financeiro tem estimativas um pouco menores para 2018, mas que aos poucos vêm migrando para a taxa apresentada pelo governo. Também falou da retomada do mercado de trabalho, que este ano deve abrir 2,5 milhões de postos de trabalho. Com a retomada econômica, salientou, mais pessoas voltam a buscar uma vaga.
Ele previu que a reforma da Previdência será aprovada pelo Congresso em fevereiro. A economia não está apenas se recuperando, mas criando condições para crescer mais ainda no futuro, afirmou. Ele também destacou que mudanças no mercado de crédito também podem ajudar a atividade e dar melhor alocação para áreas mais produtivas da economia. Ao mesmo tempo, o ministro ressaltou quehá um grande esforço de reduzir a burocracia.
PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS 
Meirelles considerou viável a votação no Congresso da privatização da Eletrobras até junho, quando é a data limite da assembleia da companhia sobre o tema. Prevemos a votação da Previdência em fevereiro e, depois disso, ainda temos muitos meses de trabalho antes da eleição. Há tempo suficiente para isso ser votado e discutido e é um projeto importante, salientou.
Meirelles considera que o processo de oferta púbica de ações da estatal será importante para o país como foi a privatização do setor de telefonia nos anos 90. Estamos trabalhando duro nessa direção, comentou durante entrevista coletiva no Fórum Econômico Mundial de Davos.
Sobre algumas reuniões que teve nesta quarta com investidores, ele avaliou que o clima é de continuidade dos investimentos no País, o que reforça a projeção do Ministério da Fazenda de um Investimento Direto no País (IDP) de US$ 75 bilhões em 2017 e de US$ 80 bilhões este ano.

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