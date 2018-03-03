Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Meirelles defende corte de despesas e diz que reforma será votada logo
Carga tributária

Meirelles defende corte de despesas e diz que reforma será votada logo

Declarações do ministro da Fazenda foram feitas durante entrevista ao Programa do Ratinho; Meirelles defendeu cortes como forma de diminuir carga tributária no País

Publicado em 03 de Março de 2018 às 15:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2018 às 15:26
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reiterou, em entrevista ao Programa do Ratinho, exibido na noite desta sexta-feira, 2, no SBT, a necessidade do governo reduzir despesas para que possa, futuramente diminuir a carga tributária no País. Meirelles disse que essa agenda passa pelas reformas e que a da Previdência, por exemplo, será votada "tão logo seja possível". Com a intervenção na segurança no Rio de Janeiro, a Previdência saiu da pauta do Congresso. A entrevista foi gravada no dia 01, última quinta-feira, 1.
Meirelles destacou ainda a importância da agenda da simplificação tributária e disse que um projeto será enviado ainda neste ano ao Congresso. Outro projeto, para diminuir a burocratização, também está na mesa no governo, afirmou. "Antigamente se dizia: ou se acaba com a saúva ou a saúva acaba com o Brasil. Agora, é mais ou menos assim: ou o Brasil acaba com a burocracia ou a burocracia acaba com o Brasil", disse.
Questionado, Meirelles se mostrou favorável à privatização de presídios no Brasil. "Essa é uma boa ideia, já está sendo tratada em muitos países, com muitos fazendo essa experiência. Temos que ver quais serão as obrigações das empresas que ganharem as concessões e como cobrar as empresas", afirmou.
O ministro defendeu também a decisão do governo de decretar intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. "Essa foi uma decisão muito acertada do presidente Temer. Foi uma medida necessária, acertada e tomada na hora certa", afirmou. Meirelles disse que nesta semana o presidente Michel Temer se reuniu com governadores para discutir como a questão da segurança será tratada em outros Estados brasileiros.
Segundo ele, a retomada da economia já vem sendo observada, com queda de inflação e empregos sendo gerados. Contudo, Meirelles disse que a maioria da população ainda não sentiu esses efeitos. "Esse é um efeito que demora para chegar a todas as pessoas", afirmou.
O ministro disse ainda que o número de empregados no Brasil está aumentando muito e que empregos estão sendo criados, mas que um número grande de pessoas voltaram a buscar ativamente empregos com a sinalização de melhora da economia e que isso acaba aumentando o número de desempregados que são contabilizados nos dados oficiais.
Candidatura
Sobre sua possível candidatura à presidência, Meirelles disse que tomará essa decisão "daqui um mês" e que, neste momento, está concentrado em seu trabalho como ministro da Fazenda. "Tenho que concluir uma série de projetos em andamento e, dentro do prazo legal, vou tomar uma decisão", disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Filha vestida de noiva realiza sonho de pai internado em Guaçuí
Noiva surpreende pai internado e realiza sonho antes de devolver vestido no ES
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas com ovo ricas em proteínas e fáceis de fazer
Crime aconteceu após uma discussão entre familiares na região de São José
Dupla é presa na Serra após matar jovem e balear homem em Mantenópolis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados