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Eleições

Meirelles: Ausência da candidatura de Lula beneficia nomes de centro

O ministro da Fazenda também afirmou que as reuniões no Fórum Econômico Mundial tem sido muito positivas para o País
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 12:07

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 12:07

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Após a confirmação da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em segunda instância nesta semana, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, avaliou que a possível ausência do petista na disputa eleitoral de 2018 deverá beneficiar os candidatos de centro. Apesar de ter a pena aumentada para 12 anos e 1 mês de prisão na quarta-feira, Lula irá recorrer da decisão em liberdade e foi lançado ontem oficialmente como pré-candidato do Partido dos Trabalhadores à Presidência da República. A candidatura do ex-presidente, no entanto, pode ser barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Independentemente da minha decisão sobre candidatura, não há dúvida que a ausência de Lula (na eleição) beneficia os candidatos de centro. Isso porque os candidatos extremistas têm dificuldades de voto, e os eleitores de Lula que não são militantes do PT tendem a votar em candidatos de centro, afirmou Meirelles, em entrevista à rádio CBN.
O ministro repetiu que o País deve gerar mais de 2,5 milhões de novos empregos em 2018 e garantiu que o Teto de Gastos será cumprido em 2018, como foi e 2017. Já existe um controle de gastos bastante forte, mas o problema é a Previdência. Os gastos com a Previdência representam um porcentual crescente do orçamento, reafirmou.
Por isso, continuou Meirelles, a provação da reforma previdenciária seria absolutamente necessária. Segundo ele, o governo mantém firme a posição de votar o projeto nos moldes do substitutivo que já está no plenário da Câmara dos Deputados.
Acreditamos que haverá grande possibilidade de aprovar a Previdência agora. Mas o Congresso é soberano e não compete ao poder Executivo determinar o quê os parlamentares farão, acrescentou.
O ministro voltou a minimizar o rebaixamento da nota de crédito do Brasil pela S&P neste mês. Segundo ele, o corte na nota brasileira é uma questão pontual que tem a ver com as medidas de ajuste fiscal que tramitam no Congresso.
O rebaixamento do País uma parece coisa grandiosa, mas é uma coisa específica. A agência analisou o fato de que evolução fiscal depende da Reforma da Previdência. Ela não discutiu crescimento ou emprego, que é o que interessa a população, afirmou. O Congresso tem aprovado reformas importantes e demonstra que as medidas devem ser aprovadas, enfatizou.
Durante a entrevista, Meirelles ainda considerou que as reuniões no Fórum Econômico Mundial nesta semana em Davos, na Suíça, foram positivas para o Brasil. No ano passado, existia uma expectativa positiva sobre o crescimento do Brasil, e agora já temos dados sólidos do crescimento brasileiro em 2017. Há ainda o consenso de que haverá crescimento forte em 2018, de 3,0%, concluiu.

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