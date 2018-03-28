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Despachos

Meirelles assina aval para devolução de recursos do BNDES ao Tesouro

Documentos não informam valores, mas BNDES havia anunciado devolução de R$ 30 bilhões ao Tesouro até abril

Publicado em 28 de Março de 2018 às 13:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 13:49
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O Diário Oficial da União (DOU) publica nesta quarta-feira, 28, despachos do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que autorizam a liquidação parcial antecipada de três contratos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com a União.
Os documentos não informam os valores, mas o BNDES já havia anunciado que iria pagar ao Tesouro Nacional, até abril, uma parcela de R$ 30 bilhões referente a mais uma devolução antecipada dos aportes feitos no banco pela União. Esta seria a primeira de duas partes de um total de R$ 130 bilhões a serem devolvidos ainda em 2018. Os contratos dessa antecipação são de outubro de 2012, dezembro de 2012 e dezembro de 2013, conforme os despachos.
A devolução dos valores pelo BNDES ajuda (mas não resolve) o governo a cumprir a chamada "regra de ouro" do Orçamento em 2018. O rombo projetado para este ano é de R$ 203,4 bilhões, mesmo depois da devolução dos R$ 30 bilhões do BNDES. A violação da norma é crime de responsabilidade, inclusive do presidente da República.

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