Meirelles assina aval para devolução de recursos do BNDES ao Tesouro

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Diário Oficial da União (DOU) publica nesta quarta-feira, 28, despachos do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que autorizam a liquidação parcial antecipada de três contratos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com a União.

Os documentos não informam os valores, mas o BNDES já havia anunciado que iria pagar ao Tesouro Nacional, até abril, uma parcela de R$ 30 bilhões referente a mais uma devolução antecipada dos aportes feitos no banco pela União. Esta seria a primeira de duas partes de um total de R$ 130 bilhões a serem devolvidos ainda em 2018. Os contratos dessa antecipação são de outubro de 2012, dezembro de 2012 e dezembro de 2013, conforme os despachos.