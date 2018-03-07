Meirelles afirma que não há prazo para mudança no preço da gasolina

Ministro da Fazenda Henrique Meirelles Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou na manhã desta quarta-feira em Nova York que não há prazo para o governo anunciar mudanças no preço dos combustíveis. Ele afirmou que o governo está estudando mudanças em impostos e outros custos, mas disse que não vai alterar a forma como a Petrobras precifica seu produtos  diariamente, de acordo com a cotação internacional dos combustíveis.

 A política de preços da Petrobras é autônoma, baseada na eficiência corporativa e na realidade de mercado. Sobre isso não há nenhum pensamento. Neste sentido, não há nenhum pensamento de discussão a esse respeito, a Petrobras fixa seu preço de acordo com as condições de mercado e de produção da empresa  disse o ministro.  Em relação a outros fatores, no entanto, existem sim diversos fatores que adicionam preço.

Meirelles disse que, por exemplo, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) está analisando alguma ação contra as distribuidoras de gás, mas que o órgão que trata da concorrência é autônomo.

MUDANÇA NA TRIBUTAÇÃO

Outro ponto defendido pelo ministro foi a mudança de tributação sobre o combustível.

 Existe uma tributação grande no combustível que, à medida em que sobe o preço do combustível, a tributação percentualmente é fixa, mas o valor sobe mais. Então isso adiciona. É o mesmo processo quando o preço do petróleo internacional cai. Portanto estamos revisando isso e vamos ver se há algo a fazer ou não.

O ministro afirmou que não há prazo para estas alterações e disse que provavelmente não haverá nenhum anúncio até 6 de abril, quando ele tem de deixar o ministério, se quiser concorrer a algum cargo político.

Ele disse que sempre foi claro que nunca defendeu alteração nos preços da Petrobras e que viu com naturalidade as oscilações do mercado. Segundo ele contou, em entrevista a uma rádio na manhã de terça-feira, o governo estava estudando formas de mudar o preço final dos combustíveis.