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Política de preços

Meirelles afirma que não há prazo para mudança no preço da gasolina

Ministro da Fazenda afirma em Nova York que política de preços da Petrobras não será alterada

Publicado em 07 de Março de 2018 às 13:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2018 às 13:53
Ministro da Fazenda Henrique Meirelles Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou na manhã desta quarta-feira em Nova York que não há prazo para o governo anunciar mudanças no preço dos combustíveis. Ele afirmou que o governo está estudando mudanças em impostos e outros custos, mas disse que não vai alterar a forma como a Petrobras precifica seu produtos  diariamente, de acordo com a cotação internacional dos combustíveis.
 A política de preços da Petrobras é autônoma, baseada na eficiência corporativa e na realidade de mercado. Sobre isso não há nenhum pensamento. Neste sentido, não há nenhum pensamento de discussão a esse respeito, a Petrobras fixa seu preço de acordo com as condições de mercado e de produção da empresa  disse o ministro.  Em relação a outros fatores, no entanto, existem sim diversos fatores que adicionam preço.
Meirelles disse que, por exemplo, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) está analisando alguma ação contra as distribuidoras de gás, mas que o órgão que trata da concorrência é autônomo.
MUDANÇA NA TRIBUTAÇÃO
Outro ponto defendido pelo ministro foi a mudança de tributação sobre o combustível.
 Existe uma tributação grande no combustível que, à medida em que sobe o preço do combustível, a tributação percentualmente é fixa, mas o valor sobe mais. Então isso adiciona. É o mesmo processo quando o preço do petróleo internacional cai. Portanto estamos revisando isso e vamos ver se há algo a fazer ou não.
O ministro afirmou que não há prazo para estas alterações e disse que provavelmente não haverá nenhum anúncio até 6 de abril, quando ele tem de deixar o ministério, se quiser concorrer a algum cargo político.
Ele disse que sempre foi claro que nunca defendeu alteração nos preços da Petrobras e que viu com naturalidade as oscilações do mercado. Segundo ele contou, em entrevista a uma rádio na manhã de terça-feira, o governo estava estudando formas de mudar o preço final dos combustíveis.
 Isso aí é uma questão normal, de reações de mercado que são absolutamente previsíveis, normais, no sentido de que eles reagem muitas vezes numa tentativa de fazer preço, de ganhar preço, e depois se ajustam.

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