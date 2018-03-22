Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Meirelles afirma que juros vão baixar para graças à concorrência
Benefício ao consumidor

Meirelles afirma que juros vão baixar para graças à concorrência

Para o ministro, esse cenário de quedas é motivado pela inflação baixa

Publicado em 22 de Março de 2018 às 13:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 13:14
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que os bancos privados não são obrigados a repassarem para os empréstimos a queda na taxa básica de juro (Selic) para 6,5%, decidida na quarta-feira pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Porém, o ministro está convencido que, mesmo com a liberdade que todo empresário tem para definir seus preços, incluindo "o dono da padaria", a redução será sentida pelo consumidor final graças à concorrência do sistema bancário, que tem o Banco do Brasil e a Caixa Econômica como líderes de mercado.
 A concorrência é que vai permitir que o juros possam cair gradualmente. O Banco do Brasil já anunciou que está baixando as taxas de juros em função dessa medida e a Caixa deve fazer o mesmo. A competição é fundamental  afirmou o ministro, em entrevista a uma rádio de São José dos Campos, nesta manhã.
Ao reduzir a Selic de 6,75% para 6,5%, o Copom deixou a porta aberta para novos cortes. E levou alguns grandes bancos privados a anunciarem cortes nos juros também, o que poderá facilitar esse repasse ao consumidor brasileiro, defendido por Meirelles. Para o ministro, esse cenário se deve, basicamente, à queda da inflação.
 A inflação baixa é fundamental, pois permite que os salários recuperem sua capacidade de comprar. Além de a inflação estar sob controle, miramos uma trajetória de baixa em que não há risco de a inflação subir. Isso termina por se espalhar para toda a economia e é positivo para todos, pois permite a compra de bens e financiamentos a taxas menores - disse.
Perguntado sobre como o governo federal vai ajudar o Rio de Janeiro a se recuperar, ele lembrou que o estado entrou em um regime de recuperação fiscal para ajustar sua economia. E tem recebido recursos provenientes da antecipação da venda da companhia de saneamento e, mais para frente, dos royalties do petróleo.
No caso da intervenção federal no Rio, o ministro disse que o estado recebeu R$ 1 bilhão exclusivamente para esse fim. Acrescentou que estão sendo definidos recursos para o Ministério da Segurança Pública.
 O ministério não só vai olhar o Rio, mas também os demais estados do país  frisou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como polícia desmascarou assassino brasileiro que ficou foragido no Paraguai por décadas
Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados