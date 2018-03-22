Meirelles afirma que juros vão baixar para graças à concorrência

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que os bancos privados não são obrigados a repassarem para os empréstimos a queda na taxa básica de juro (Selic) para 6,5%, decidida na quarta-feira pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Porém, o ministro está convencido que, mesmo com a liberdade que todo empresário tem para definir seus preços, incluindo "o dono da padaria", a redução será sentida pelo consumidor final graças à concorrência do sistema bancário, que tem o Banco do Brasil e a Caixa Econômica como líderes de mercado.

 A concorrência é que vai permitir que o juros possam cair gradualmente. O Banco do Brasil já anunciou que está baixando as taxas de juros em função dessa medida e a Caixa deve fazer o mesmo. A competição é fundamental  afirmou o ministro, em entrevista a uma rádio de São José dos Campos, nesta manhã.

Ao reduzir a Selic de 6,75% para 6,5%, o Copom deixou a porta aberta para novos cortes. E levou alguns grandes bancos privados a anunciarem cortes nos juros também, o que poderá facilitar esse repasse ao consumidor brasileiro, defendido por Meirelles. Para o ministro, esse cenário se deve, basicamente, à queda da inflação.

 A inflação baixa é fundamental, pois permite que os salários recuperem sua capacidade de comprar. Além de a inflação estar sob controle, miramos uma trajetória de baixa em que não há risco de a inflação subir. Isso termina por se espalhar para toda a economia e é positivo para todos, pois permite a compra de bens e financiamentos a taxas menores - disse.

Perguntado sobre como o governo federal vai ajudar o Rio de Janeiro a se recuperar, ele lembrou que o estado entrou em um regime de recuperação fiscal para ajustar sua economia. E tem recebido recursos provenientes da antecipação da venda da companhia de saneamento e, mais para frente, dos royalties do petróleo.

No caso da intervenção federal no Rio, o ministro disse que o estado recebeu R$ 1 bilhão exclusivamente para esse fim. Acrescentou que estão sendo definidos recursos para o Ministério da Segurança Pública.