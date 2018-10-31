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Aposta

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 5,5 milhões nesta quarta-feira

Segundo a Caixa, o valor do prêmio principal, aplicado na poupança, renderia cerca de R$ 20,4 mil por mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2018 às 11:25

Publicado em 31 de Outubro de 2018 às 11:25

As pessoas poderão fazer suas apostas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país Crédito: Divulgação
A Mega-Sena pode pagar nesta quarta-feira (31) o prêmio de R$ 5,5 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.093.
O sorteio será realizado às 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte estacionado na cidade de Arapiraca, em Alagoas.
> Ganhou na Mega? Dona de lotérica de Vitória dá dicas para ganhador
Segundo a Caixa, o valor do prêmio principal, aplicado na poupança, renderia cerca de R$ 20,4 mil por mês.
As pessoas poderão fazer suas apostas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.

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