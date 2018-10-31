Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 5,5 milhões nesta quarta-feira

A Mega-Sena pode pagar nesta quarta-feira (31) o prêmio de R$ 5,5 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.093.
O sorteio será realizado às 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte estacionado na cidade de Arapiraca, em Alagoas.
Segundo a Caixa, o valor do prêmio principal, aplicado na poupança, renderia cerca de R$ 20,4 mil por mês.
As pessoas poderão fazer suas apostas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.