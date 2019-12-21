Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio de R$ 2,5 milhões

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O sorteio da Mega-Sena deste sábado (21) pode pagar um prêmio de R$ 2,5 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorre, às 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

O sorteio é aberto ao público.

Devido à chamada Mega-Semana de Natal, que altera o calendário da semana, o primeiro sorteio foi realizado na terça (17), o segundo na quinta (19) e o terceiro hoje.

MEGA DA VIRADA

A partir de amanhã (22), as apostas realizadas serão exclusivamente para a Mega da Virada. Hoje, as apostas podem ser feitas até as 19h , horário de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 4,50.