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Sorteio

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio de R$ 2,5 milhões

O sorteio ocorre, às 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2019 às 12:15

Publicado em 21 de Dezembro de 2019 às 12:15

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
O sorteio da Mega-Sena deste sábado (21) pode pagar um prêmio de R$ 2,5 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorre, às 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.
O sorteio é aberto ao público.
Devido à chamada Mega-Semana de Natal, que altera o calendário da semana, o primeiro sorteio foi realizado na terça (17), o segundo na quinta (19) e o terceiro hoje.

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A partir de amanhã (22), as apostas realizadas serão exclusivamente para a Mega da Virada. Hoje, as apostas podem ser feitas até as 19h , horário de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 4,50.
Com informações da Agência Brasil

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