Mega-Sena sorteia neste sábado (5) prêmio acumulado de R$ 18 milhões

mega sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

AGÊNCIA BRASIL-A Mega-Sena sorteia neste sábado (5) o prêmio acumulado de R$ 18 milhões. O sorteio das seis dezenas do concurso 2.195 será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo.

De acordo com a Caixa, caso aplicado na poupança, o valor do prêmio principal poderia render mais de R$ 61 mil por mês.