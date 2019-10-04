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Sorte

Mega-Sena sorteia neste sábado (5) prêmio acumulado de R$ 18 milhões

O sorteio das seis dezenas do concurso 2.195 será realizado a partir das 20h

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 08:48

Publicado em 

04 out 2019 às 08:48
mega sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
AGÊNCIA BRASIL-A Mega-Sena sorteia neste sábado (5) o prêmio acumulado de R$ 18 milhões. O sorteio das seis dezenas do concurso 2.195 será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo.
De acordo com a Caixa, caso aplicado na poupança, o valor do prêmio principal poderia render mais de R$ 61 mil por mês.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer loja lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. O bilhete simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 3,50.

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