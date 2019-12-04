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Sorteio

Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (4) prêmio acumulado de R$ 50 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2019 às 12:03

Publicado em 04 de Dezembro de 2019 às 12:03

O sorteio da Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (4) prêmio acumulado de R$ 50 milhões. O sorteio das seis dezenas do concurso 2.213 será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O sorteio é aberto ao público.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. O bilhete simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Mega da Virada

Além de concorrer às modalidades regulares, os apostadores já podem adquirir bilhetes para a Mega da Virada. O sorteio será realizado em 31 de dezembro.
O prêmio está estimado em R$ 300 milhões não acumuláveis; não havendo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números e assim sucessivamente.
Com informações da Agência Brasil

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