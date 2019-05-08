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Premiação

Mega-Sena sorteia nesta quarta 3º maior prêmio da história

A estimativa é de que o ganhador levará para casa R$ 170 milhões

Publicado em 

07 mai 2019 às 23:11

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 23:11

Sorteio da mega sena acontecerá nesta quarta-feira (8) Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O terceiro maior prêmio da Mega-Sena será sorteado nesta quarta-feira (8) após 13 concursos consecutivos em que ficou acumulado, um recorde na história da loteria. A estimativa é de que o ganhador levará para casa R$ 170 milhões.
O maior prêmio da história, de R$ 205.329.753,89, foi pago a um único apostador em novembro de 2015. No dia 22 seguinte, duas apostas dividiram o prêmio de R$ 197.377.949,52.
O movimento nas lotéricas da capital foi intenso durante toda esta terça-feira. "Não estamos dando conta da demanda, é como se fosse uma Mega-Sena da Virada novamente", afirma Giancarlo Giacunmo, dono da Lotérica Sete de Abril, sobre o clima entre os apostadores no estabelecimento.
Giacunmo trabalha na casa de apostas há dez anos. A Lotérica Sete de Abril pagou um dos maiores prêmios do ano passado. Foram R$ 10,25 milhões, segundo a Caixa. "Não existe uma receita para apostar, tem pessoas que fazem um único jogo de R$ 3,50, e outras que apostam centenas de reais. Até o dia do sorteio, cada uma tem um sonho diferente. Na Mega-Sena, o importante é sonhar", comenta o proprietário da lotérica.
Existem 10 tipo de apostas que uma pessoa pode fazer na Mega Sena, desde 6 até 15 dezenas. O jogo com o maior número de dezenas custa R$ 17.517,50. Uma saída comum para aumentar as chances e não desembolsar tanto dinheiro é participar de bolões.
No Grupo Cimed, da Indústria Farmacêutica, foi Jefferson Almada quem sugeriu fazer um bolão. "Fizemos uma divisão para ver quanto gastaríamos e todos do setor toparam participar. Ninguém queria ficar com o peso na consciência depois. Vai que eles ganham e eu não participei", conta Lucas Muniz, assistente financeiro do grupo. Ao todo, foram 33 jogos divididos entre 11 pessoas _cada apostador teve direito de preencher três cartelas.
"Cada um teve uma estratégia própria, mas nesta terça-feira percebemos que um jogo tinha sete dezenas, por engano. Tivemos que decidir na sorte qual número seria cortado", diz Muniz. Entretanto, R$ 170 milhões pesam muito no bolso. O peso na consciência dos apostadores foi tão grande que eles pretendem fazer mais um jogo, só para não deixar este número extra de fora.
A Mega Sena já acumulou por dez ou mais vezes consecutivas em 18 oportunidades. Nunca antes, porém, por 13 vezes seguidas.

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