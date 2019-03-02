Mega-Sena sorteia hoje prêmio acumulado de R$ 73 milhões

Sorteio da mega sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O concurso 2130 da Mega-Sena vai sortear neste sábado (2) o prêmio acumulado de R$ 73 milhões . O sorteio será realizado, a partir das 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte, que está estacionado na Avenida Manoel Roque, na cidade de Videira, em Santa Catarina.

Este é o terceiro concurso da Mega Semana de Carnaval. Já foram realizados sorteios na terça (26) e quinta-feira (28).

De acordo com a Caixa, o valor do prêmio principal, caso investido na poupança, poderia render mais de R$ 271 mil por mês.