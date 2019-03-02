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Sorte

Mega-Sena sorteia hoje prêmio acumulado de R$ 73 milhões

O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), na cidade de Videira (SC)

Publicado em 

02 mar 2019 às 11:22

Publicado em 02 de Março de 2019 às 11:22

Sorteio da mega sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O concurso 2130 da Mega-Sena vai sortear neste sábado (2) o prêmio acumulado de R$ 73 milhões . O sorteio será realizado, a partir das 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte, que está estacionado na Avenida Manoel Roque, na cidade de Videira, em Santa Catarina.
Este é o terceiro concurso da Mega Semana de Carnaval. Já foram realizados sorteios na terça (26) e quinta-feira (28).
De acordo com a Caixa, o valor do prêmio principal, caso investido na poupança, poderia render mais de R$ 271 mil por mês.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer loja lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.

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