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Façam suas apostas!

Mega-Sena pode pagar R$ 15 milhões em sorteio deste sábado

O prêmio acumulou, pois ninguém acertou os seis números do concurso 2018, de quarta-feira (28)

Publicado em 03 de Março de 2018 às 11:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2018 às 11:40
Mega-sena Crédito: Agência Brasil
A Mega-Sena pode pagar R$ 15 milhões para quem acertar as seis dezenas deste sábado (3). O concurso 2019 ocorre às 20h, no Caminhão da Sorte, que está em Maceió. Aplicado na poupança, o prêmio pode render cerca de R$ 60 mil por mês.
O prêmio acumulou, pois ninguém acertou os seis números do concurso 2018, de quarta-feira (28). As dezenas sorteadas foram 11, 22, 25, 27, 55 e 59. Na quina, 86 apostas receberam o prêmio de R$ 26.039,70 cada. Outras 4.661 apostas acertaram a quadra e levaram R$ 662,42 cada.
A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) de hoje em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país.

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