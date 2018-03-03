Mega-Sena pode pagar R$ 15 milhões em sorteio deste sábado

Mega-sena Crédito: Agência Brasil

A Mega-Sena pode pagar R$ 15 milhões para quem acertar as seis dezenas deste sábado (3). O concurso 2019 ocorre às 20h, no Caminhão da Sorte, que está em Maceió. Aplicado na poupança, o prêmio pode render cerca de R$ 60 mil por mês.

O prêmio acumulou, pois ninguém acertou os seis números do concurso 2018, de quarta-feira (28). As dezenas sorteadas foram 11, 22, 25, 27, 55 e 59. Na quina, 86 apostas receberam o prêmio de R$ 26.039,70 cada. Outras 4.661 apostas acertaram a quadra e levaram R$ 662,42 cada.