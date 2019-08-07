Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 32 milhões nesta terça-feira

Sorteio da mega sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (6), a partir das 20h (horário de Brasília), prêmio principal estimado em R$ 32 milhões. O valor está acumulado porque nenhuma aposta acertou as seis dezenas do Concurso 2.175, cujo sorteio foi realizado no último sábado (3). Os números sorteados foram: 07- 25 - 32 - 43 - 53 - 55.

Se apenas uma pessoa ganhar o prêmio da Mega-Sena e aplicar o valor na poupança da Caixa, vai receber aproximadamente R$ 118 mil em rendimentos mensais.

Este é o primeiro sorteio da Mega-Semana dos Pais. Os próximos serão na quinta-feira (8) e no sábado (10).