Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 3 milhões neste sábado (10)

O apostador que acertar as seis dezenas do concurso 2.307 da Mega-Sena neste sábado poderá levar o prêmio de R$ 3 milhões.
As seis dezenas do concurso serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.
As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o país credenciadas pela Caixa, pelo portal Loterias Caixa e pelo App Loterias Caixa, disponível para usuários da plataforma iOS. Os clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer as apostas pelo computador, tablet ou smartphone.
O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.