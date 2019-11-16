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Sorteio

Mega-Sena pode pagar hoje R$ 10,5 milhões

Apostas poderão ser feitas até as 19h em lotéricas ou pela internet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2019 às 10:35

Publicado em 16 de Novembro de 2019 às 10:35

mega sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Os apostadores têm até as 19h (horário de Brasília) deste sábado (16) para fazer seu jogo no concurso 2.208 da Mega-Sena. O prêmio é de R$ 10,5 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será realizado em São Paulo. As apostas poderão ser feitas em casas lotéricas ou pela internet.
A aposta mínima passa a custar R$ 4,50 conforme reajuste feito no último domingo (10).
Os novos valores foram autorizados pela Portaria nº 8.061 do Ministério da Economia, publicada no Diário Oficial da União no último dia 31 de outubro.
Com informações da Agência Brasil

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