Mega-Sena pode pagar hoje R$ 10,5 milhões

Os apostadores têm até as 19h (horário de Brasília) deste sábado (16) para fazer seu jogo no concurso 2.208 da Mega-Sena. O prêmio é de R$ 10,5 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será realizado em São Paulo. As apostas poderão ser feitas em casas lotéricas ou pela internet.