Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 5 milhões no sábado

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.177 da Mega-Sena, realizado hoje (8) em São Paulo. O prêmio acumulou e a Caixa Econômica Federal deve pagar R$ 5 milhões no sábado (8).
As dezenas sorteadas foram: 09-11-14-31-48-51
No mesmo concurso, a Quina saiu para 49 apostas, que vão levar para casa R$ 26,80 mil. 2.338 ganhadores acertaram a quadra e vão receber R$802,67.
A Mega-Sena paga o prêmio principal para quem acertar os 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. O jogo de seis números custa R$ 3,50.