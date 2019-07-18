Acumulou!

Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 22 milhões no sábado

Os números sorteados foram: 10, 21, 24, 36, 38 e 51

18 jul 2019 às 01:26

Publicado em 18 de Julho de 2019 às 01:26

Mega Sena pode pagar 22 milhões no próximo sorteio Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O concurso 2.170 da Mega-Sena não teve acertadores nos seis números sorteados nesta quarta-feira (17): 10, 21, 24, 36, 38 e 51.
O prêmio ficou acumulado para o sorteio do concurso 2.171, que ocorre no sábado (20). A estimativa é que o prêmio seja chega a R$ 22 milhões.
> Aposta de Vitória ganha mais de R$ 200 mil na Lotofácil
A Quina (5 números acertados) teve 79 apostas ganhadoras, com R$ 29,97 mil para cada uma delas.
A Quadra, (4 acertos), registrou 3.749 apostas ganhadoras, cabendo a cada uma delas R$ 695,90.
As informações são do site da Caixa Econômica Federal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES

