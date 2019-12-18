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Sorteio

Mega-Sena acumula e sorteio deve pagar R$ 39 milhões nesta quinta (19)

As apostas para o próximo concurso da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2019 às 12:57

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 12:57

mega sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Ninguém acertou as seis dezenas do Concurso 2.217 da Mega-Sena sorteadas nessa terça-feira (17), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O prêmio para o próximo sorteio, que ocorrerá na quinta-feira (19), está estimado em R$ 39 milhões.
Os números sorteados foram 10 - 14 - 16 - 30 - 32 - 36.
A quina teve 51 ganhadores que vão receber, cada um, R$ 41.197,38. Acertaram quatro números 3.258 apostadores, que receberão o prêmio individual de R$ 921,27.
As apostas para o próximo concurso da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h de quinta-feira (19). Um jogo simples, de seis números, custa R$ 4,50.
Com informações da Agência Brasil

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