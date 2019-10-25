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Sorteio

Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 30 milhões

O concurso será realizado na próxima sábado (26).

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 11:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2019 às 11:13
mega sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Ninguém acertou o prêmio principal da Mega-Sena e o prêmio estimado pela Caixa Econômica Federal para o próximo concurso é R$ 30 milhões.
As dezenas do concurso 2.201, sorteadas nesta quinta-feira (24), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, foram as seguintes: 03 - 13 - 23 - 41 - 49 - 53.

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A quina saiu para 60 apostas e cada uma vai pagar R$ 34.586,33. A quadra teve 5.425 ganhadores. Eles vão receber, cada um, R$ 546,45.
O concurso 2.202 será realizado no próximo sábado (26). As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa, em todo o país. O bilhete simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 3,50.
Com informações da Agência Brasil

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