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Sorte

Mega da Virada pagará prêmio estimado em R$ 280 milhões

A probabilidade é pequena, mas existe: uma em 50 milhões.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2018 às 22:44

Publicado em 26 de Dezembro de 2018 às 22:44

Mega da Virada pagará prêmio estimado em R$ 280 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O Natal ficou para trás. A hora agora é de voltar ao trabalho e, se for o caso, tentar trocar aquele presente que não caiu lá muito bem. Mas também é a hora de sonhar em não precisar fazer mais nenhuma dessas duas coisas.
A probabilidade é pequena, mas existe: uma em 50 milhões.
Com prêmio estimado em R$ 280 milhões, a Mega-Sena da Virada é a expectativa de um Ano Novo mais próspero para milhões de brasileiros.
O sorteio será no dia 31 de dezembro. Um diferencial da edição de 2018 é a possibilidade de realizar as apostas pela internet.
Além das casas lotéricas, os interessados podem indicar seu jogo pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ser maior de 18 anos, ter CPF e cartão de crédito.
O prazo das apostas vai até as 16h do dia 31. O endereço é www.loteriasonline.caixa.gov.br.
Diferentemente dos demais concursos, o prêmio principal não acumula caso ninguém acerte as seis dezenas.
De acordo com a Caixa, quando não há ganhadores pela sena o prêmio é dividido entre os acertadores da quina. O valor mínimo para concorrer ao prêmio é R$ 3,50.
O valor de R$ 280 milhões estimado por enquanto para o prêmio principal deste ano ainda pode crescer. No ano passado, a estimativa inicial era de R$ 220 milhões, mas, diante do volume de apostas, ele bateu recorde, passando de R$ 306 milhões.
No ano passado, 17 apostadores de BA, MG, PA, PR, RJ, SC e SP acertaram os seis números na véspera de Ano-Novo e dividiram o prêmio de R$ 306.718.743,71, o maior já pago na história das loterias do país. Cada bilhete recebeu R$ 18.042.279,04.
O estado de São Paulo registrou o maior número de sortudos: seis, sendo quatro na capital e outros dois em Guarulhos, na região metropolitana.
PRÊMIOS DA MEGA DA VIRADA
1.140, em 2009; duas apostas vencedoras - premiação total: R$ 144.901.494,92
1.245, em 2010; quatro apostas vencedoras - premiação total: R$ 194.395.200,04
1.350, em 2011; cinco apostas vencedoras - premiação total: R$ 177.617.487,60
1.455, em 2012; três apostas vencedoras - premiação total: R$ 244.784.099,16
1.560, em 2013; quatro apostas vencedoras - premiação total: R$ 224.677.860,08
1.665, em 2014; quatro apostas vencedoras - premiação total: R$ 263.295.552,64
1.775, em 2015; seis apostas vencedoras - premiação total: R$ 246.533.514,30
1.890, em 2016; seis apostas vencedoras - premiação total: R$ 220.948.549,30
2.000, em 2017; 17 apostas vencedoras - premiação total: R$ 306.718.743,70

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