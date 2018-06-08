Medidas de Temer para pôr fim à greve geram novas crises

Caminhoneiros cruzaram os braços na BR 101, em Viana, durante dez dias Crédito: BRUNO GRASSI - 25/05/2018





O conjunto de medidas anunciadas para acabar com a greve dos caminhoneiros colocou o governo federal sob um novo impasse. As promessas feitas têm se mostrado não apenas difíceis de serem cumpridas, como também geraram várias outras crises - por exemplo, o embate e a pressão por parte do setor produtivo, de órgãos de controle, além dos Estados. Diante da situação, o acordo está ameaçado, e, caso sobreviva, correrá ainda o risco de ser revisto nos tribunais.

Na área empresarial, por exemplo, há uma forte reação contra a tabela do frete mínimo, um dos últimos pontos que o governo cedeu para pôr fim à greve. A Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) recorreu à Justiça para impedir o tabelamento. No Estado, a Findes avalia a medida como um retrocesso.

Ao tabelar preços, o governo nos trouxe de volta ao século passado. É um retrocesso gigantesco que tira a competitividade, interfere no livre mercado, e terá como consequência o aumento do custo da indústria. Vai se refletir nos preços dos produtos para o consumidor. Hoje a despesa logística da indústria gira em torno de 3% a 10%. Com a tabela isso quase dobrou, disse o presidente da Findes, Léo de Castro, em entrevista à Rádio CBN Vitória.

A mudança também é aguardada pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado (Faes), segundo o presidente Júlio Rocha, que vê como promissora a possibilidade de revisão, nem que seja pela via judicial. Foi após pressão do setor que o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, pediu à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para rever a tabela.

Outra dificuldade do governo é a efetiva redução de R$ 0,46 do diesel nas bombas. Um entrave passa pela necessidade de os Estados mudarem a base de cálculo para a cobrança do ICMS. Apenas em quatro, contando com o Espírito Santo, houve queda do preço de referência, contribuindo para o repasse do desconto.

Diante da atual situação econômica, perder receita é ruim, então isso é um entrave. O segundo, e ainda maior, é o livre mercado, já que as empresas têm autonomia para praticar os preços e uma intervenção no sentido de fixar pode inclusive ser questionada na Justiça. É algo difícil de se assegurar porque a margem de lucro de cada um é diferente, explica o economista Eduardo Araújo.

RESISTÊNCIAS

Há ainda discussão sobre a isenção do pedágio para o eixo suspenso. Alguns Estados têm dúvidas sobre como a União irá ressarci-los. No caso do Espírito Santo, a Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP) não respondeu à reportagem o que será feito até o fechamento da edição.

Impasses também foram gerados pelo zeramento da Cide sobre o diesel, o que cortou R$ 722 milhões em repasses para os Estados, e pela reserva de 30% dos fretes da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) a caminhoneiros autônomos sem licitação, o que está sendo analisado pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

O governo está propondo resolver o problema pelo efeito, e não pela causa. E o problema é a rentabilidade da atividade, que vem da recessão, e do endividamento dos caminhoneiros autônomos, que estão pagando o financiamento que fizeram com subsídio. Além disso, o monopólio no refino. Isso tudo não é resolvido com paliativos, afirma a economista e professora da Fucape Arilda Teixeira.

Para o presidente da Fetransportes, Jerson Picoli, se o governo quiser cumprir o acordo, todas as medidas são possíveis. Pode haver uma tabela equilibrada, verificar através da nota fiscal o valor do diesel vendido, e possibilitar a isenção do pedágio para o eixo suspenso através da tecnologia.

Já Álvaro Luiz, presidente do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos no Estado, disse que espera que o governo cumpra a parte dele, mas que ainda é cedo para avaliar se de fato isso está sendo feito.

PONTOS QUESTIONADOS

TABELA DE FRETE

Pressão do setor produtivo

Um dos últimos pontos que o governo cedeu para pôr fim à greve foi efetivado na semana passado, quando foi publicada Medida Provisória estabelecendo uma tabela de preço mínimo do frete rodoviário, o que foi questionado por entidades do agronegócio e da indústria, até mesmo na Justiça, sob afirmação de que o custo quase dobrou. Após a pressão, o governo anunciou uma revisão da tabela, mas ainda assim as entidades se queixam da interferência.

REDUÇÃO DE R$ 0,46 DO DIESEL

Dificuldade e possível inconstitucionalidade

A promessa aos caminhoneiros era que a redução na bomba seria de R$ 0,46, mas isso está sendo difícil de se cumprir país afora por uma razão de mercado, já que da refinaria até os postos vale a livre negociação. Há ainda questionamentos sobre a constitucionalidade dessa ação. Outra dificuldade é que os Estados precisam reduzir os preços de referência do diesel no cálculo do ICMS para o desconto ser total. Só quatro até agora o fizeram  incluindo o Espírito Santo. Outros sete tomaram medida contrária, elevando o preço para o cálculo.

CIDE

Queda de repasses aos Estados

Em meio à crise, a redução a zero da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) sobre o diesel é questionada por alguns governadores. Isso porque, ao zerá-la, a União cortou R$ 722 milhões que serão retirados de obras de conservação de rodovias estaduais. Há Estados, inclusive, que utilizam apenas esse recurso para a manutenção das estradas.

INSENÇÃO DO PEDÁGIO

Dúvidas

Os Estados também questionam se a União vai ressarci-los pelo fim da cobrança do pedágio em rodovias estaduais pelo eixo suspenso, quando o caminhão volta vazio de uma entrega. No caso do Espírito Santo, a Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP) não deu retorno à reportagem sobre o que está sendo avaliado.

CONAB

Reserva de 30% do frete