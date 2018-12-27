Marun: Temer não prorrogará prazo para renegociação do Funrural

No início do mês, a Câmara dos Deputados aprovou um requerimento de urgência para o projeto que trata do perdão dessas dívidas. Havia resistência da base do governo de Michel Temer e de Bolsonaro para barrar o avanço do projeto que pode impactar o orçamento da União. A anistia aos ruralistas pode chegar a R$ 17 bilhões.