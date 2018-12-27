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Dívidas

Marun: Temer não prorrogará prazo para renegociação do Funrural

Ministro da Secretaria de Governo diz que presidente não atenderá pedido da futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 18:03

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 18:03

O ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, afirmou nesta quinta-feira (27) que o presidente Michel Temer não deverá acatar um pedido feito pela futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para que o prazo de adesão à renegociação das dívidas do Fundo de Assistência do Trabalhador Rural (Funrural) seja prorrogado. O prazo acaba no próximo dia 31 de dezembro. Se Temer mudar de ideia e conceder a prorrogação, será a sexta vez que o limite será dilatado.
"Não vai ser fácil fazer o perdão do passivo e a tendência é de que não haja a prorrogação. O governo Bolsonaro pediu para que prorrogássemos, mas o governo Temer está vendo que não há espaço orçamentário", disse em um café da manhã com jornalistas.
Para Marun, no entanto, Bolsonaro terá condições de dar novo prazo para o Refis do Funrural "mesmo que tenha vencido este prazo de adesão". "Mas ele vai ter dificuldade para isso. Eles terão que fazer as contas deles", disse. Atual presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Tereza Cristina falou pessoalmente com Marun sobre o assunto.
No início do mês, a Câmara dos Deputados aprovou um requerimento de urgência para o projeto que trata do perdão dessas dívidas. Havia resistência da base do governo de Michel Temer e de Bolsonaro para barrar o avanço do projeto que pode impactar o orçamento da União. A anistia aos ruralistas pode chegar a R$ 17 bilhões.

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