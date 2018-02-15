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Previdência Social

Marun: quem é contra a reforma está desinformado ou defende regalias

Após reunião com Maia, ministro afirmou que resistência à reforma persiste
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 17:25

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 17:25

Carlos Marun, ministro da Secretaria de Governo da Presidência Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Depois de uma reunião com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, disse nesta quinta-feira (15) que o governo ainda precisa da próxima semana para buscar os votos necessários à aprovação da reforma da Previdência. Marun ainda afirma que a reforma será colocada em discussão na próxima terça-feira (dia 20) e que isso nem foi colocado em discussão com Maia, que é quem pauta de fato a matéria.
O ministro admitiu que há resistências em todas as bancadas, mas afirmou que isso ocorre entre os parlamentares desinformados ou que querem manter privilégios.
"Ou está desinformado ou defende regalias", comentou ele.
Marun disse que no próximo domingo (18) o presidente Michel Temer deverá fazer reuniões de mobilização e que na próxima segunda-feira (23) haverá um encontro de Rodrigo Maia e todos os líderes da base aliada para definir a estratégia e contabilizar os votos.
"Precisamos ainda da semana que vem para buscar os votos. Trabalho com 40 votos (faltando), ou seja, temos que buscar um indeciso a cada dois. Temos resistências em todas as bancadas, seria injusto apontar uma", disse Marun.
As previsões do governo em relação ao número de votos que faltam não se alterou desde dezembro. Marun admitiu que o prazo-limite é fevereiro e manteve o discurso de acreditar na vitória.
"Até sai desta reunião com a confiança redobrada na vitória, na Câmara, ainda em fevereiro. Está prevista a pauta para terça-feira, e ainda temos um trabalho a realizar na semana que vem", declarou Marun.
Ele afirmou que o presidente Michel Temer e Rodrigo Maia são os "protagonistas" da reforma. Mas Maia tem dito que só colocará a proposta em votação se tiver certeza dos votos suficientes. O governo precisa de pelo menos 308 votos para aprovar a reforma.

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