Marun: Maior erro de Temer foi não ter votado Reforma da Previdência

O ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

O ministro da Secretaria de Governo da Presidência, Carlos Marun , avaliou nesta quinta-feira (27) que o maior erro cometido pelo governo de Michel Temer foi não ter insistido na votação da proposta da Previdência na Câmara , mesmo com chance mínima de aprovação.

"O erro foi não termos votado mesmo sem a garantia de ganhar porque, assim, não obrigamos os indecisos a se posicionarem. (...) A derrota seria péssima mas acho que a pequena chance de vitória que existia, valia o risco", afirmou o ministro em um café da manhã com jornalistas.

De acordo com ele, nas contas do governo faltavam cerca de 50 votos para que a reforma fosse aprovada e haviam 100 deputados indecisos. "Eu defendi a votação da proposta mas fui voto vencido. Os líderes partidários decidiram assim", disse.

Marun, no entanto, minimizou a questão e afirmou que o mérito do governo Temer em relação a esta questão foi ter colocado a necessidade de uma reforma no setor na pauta política do País.

"A discussão é nacional. Hoje você vai em um bar e fala sobre a reforma da Previdência e ela só vai sair da pauta quando for votada", afirmou. "Vejo hoje um maior reconhecimento das pessoas em relação a sua necessidade", avaliou.

Para Marun, o próximo governo, de Jair Bolsonaro , deveria colocar a matéria em votação já no início do ano legislativo. "Eu vejo um certo e necessário empenho do próximo governo em aprová-la", disse.