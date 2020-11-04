Marinho defende privatização de fundos de desenvolvimento regionais

O ministro Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) defendeu nesta quarta-feira (4) a privatização de fundos de desenvolvimento Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados

O ministro Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) defendeu nesta quarta-feira (4) a privatização de fundos de desenvolvimento regionais, argumentando que o formato atual resulta em "baixíssima alocação" de recursos.

Marinho participou nesta manhã de audiência da comissão externa do Senado que acompanha as ações de enfrentamento aos incêndios no Pantanal.

O ministro afirmou que os fundos de desenvolvimento configuram uma preocupação de sua pasta. Marinho então disse que propostas foram enviadas ao Ministério da Economia para a sua "reestruturação".

"Nós entendemos que os fundos têm baixíssima alocação [de recursos], têm uma burocracia enorme e nesse período em que estamos com uma taxa Selic de 12%, normalmente, o empreendedor busca a iniciativa privada, dada a complexidade de se conseguir acesso a esse tipo de capital, que é um capital que deveria ser disponibilizado para desenvolver as regiões Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste do Brasil", afirmou.

Ou seja, Marinho sinalizou que as mudanças devem atingir o FDCO (Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste), FDNE (Fundo de Desenvolvimento do Nordeste) e possivelmente o FDA (Fundo de Desenvolvimento da Amazônia).

"Então, nós estamos propondo justamente a mudança da forma de atuação desses fundos para que eles se tornem fundos privados", afirmou.

Marinho então argumentou que isso resultaria em maior "agilidade" e "conforto fiscal". O ministro do Desenvolvimento Regional também afirmou que esse novo formato possibilitaria aos fundos que sejam "estruturadores de projetos" na região.

O ministro também afirmou que um dos principais problemas é que os projetos é a ausência de projetos bem elaborados que atraiam a iniciativa privada, principalmente nas áreas de saneamento e tratamento de esgoto em cidades que estão no perímetro de bacias hidrográficas importantes. Marinho citou como exemplo Taquari, Araguaia, Tocantins, Parnaíba, São Francisco e Amazonas.

"Nós precisamos ajudar os municípios para que eles tenham a condição de apresentar projetos tecnicamente sólidos e, dessa forma, atraírem a iniciativa privada para, junto com eles, atingirem essas metas de universalização do tratamento de água e esgoto e, ao mesmo tempo, de diminuição ou de cessação da agressão que é feita diariamente aos nossos afluentes, aos nossos rios pelo Brasil inteiro ", disse.

Em relação no Pantanal, o ministro afirmou que as queimadas despertaram "problemas que estavam adormecidos", em referência a hábitos mantidos pelos pantaneiros.

"Há, sim, informações de que, nos últimos 50 anos, é o período mais seco que já assolou essa região central do Brasil. E todos os problemas que estavam teoricamente adormecidos apareceram, desde a questão da cobertura vegetal, das queimadas que são feitas pela agricultura de subsistência, das queimadas que são feitas pelos pescadores, inclusive pescadores ilegais, pela necessidade de se trabalhar a prevenção junto às comunidades indígenas, junto às cidades, junto aos agricultores, junto aos grandes proprietários de terra", disse.