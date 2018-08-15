Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aposta

Marca de cerveja investe US$ 3,8 bi em maconha

Aporte na canadense Canopy é o maior investimento já feito em cannabis

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 20:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 20:00
A dona da cerveja Corona aposta que a legalização da maconha vai ganhar força em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos, impulsionando os negócios Crédito: Pixabay
Depois de faturar por décadas com cerveja, uísque e vinho, a Costellation Brands, dona da cerveja Corona, vê seu futuro agora em folhas de maconha. Assim, ela investiu US$ 3,8 bilhões na empresa de cultivo de cannabis Canopy Growth - no maior acordo (legal) envolvendo a erva.
A dona da cerveja Corona aposta que a legalização da maconha vai ganhar força em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos, impulsionando os negócios.
"Isso é combustível de foguete", disse o diretor executivo da Canopy, Bruce Linton, na conference call da companhia sobre os resultados do trimestre. "Seremos bem mais globais".
Agora, a Constellation terá participação de 38% na Canopy, contra 10% antes, de acordo com um comunicado divulgado nesta quarta-feira. O investimento recorde reflete um mundo no qual a maconha se tornou onipresente, à medida em que seu estigma de contracultura desaparece.
Agora, fabricantes de bebidas alcoólicas estão tentando acrescentar a cannabis como um ingrediente ousado, enquanto seu negócio tradicional desacelera. A Molson Coors Brewing começou uma joint venture com a Hydropothecary para desenvolver bebidas não alcoólicas com infusão de maconha voltadas para o mercado canadense. Já a Lagunitas, cervejaria artesanal da Heineken, lançou uma marca especializada em bebidas não alcoólicas com infusão de THC, o ingrediente ativo da maconha.
No dia 17 de outubro, o Canadá vai se tornar o primeiro país do G-7 a legalizar o uso recreativo da maconha. Nos Estados Unidos, a lei federal ainda proíbe a droga, mas estados como a Califórnia e o Colorado já a legalizara, e seu uso medicinal está crescendo.
O gasto global dos consumidores de cannabis alcançará os US$ 32 bilhões em 2022, o triplo dos níveis atuais, de acordo com um relatório divulgado esta semana pelas empresas de pesquisa americanas Arcview Market Research e BDS Analytics.
Nos Estados Unidos, a indústria da maconha está ganhando força econômica e política, e já emprega mais de 200 mil trabalhadores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Capixaba ISH Tecnologia entra em uma nova fase
Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados