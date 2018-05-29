Manifestação vira palco para disputa política

Protesto na segunda-feira (28) à noite na Avenida Fernando Ferrari em apoio a caminhoneiros Crédito: Vitor Jubini

Gritos e panelaços de Fora, Temer, pedidos por uma nova intervenção militar no país e declarações polêmicas de figuras como Jair Bolsonaro (PSL), que prometeu anular qualquer punição dada pelo governo aos caminhoneiros, caso seja eleito. Todos esses eventos, que têm como pano de fundo a paralisação nacional da categoria, tornaram-se o reflexo do novo rumo tomado pelo movimento: o que começou como uma reivindicação sindical se tornou uma arena de disputas políticas em pleno ano eleitoral.

É isso o que sustentam tanto o governo quanto os próprios representantes dos caminhoneiros. Em entrevista, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse haver infiltrados na greve, com interesses políticos que atrapalham a retomada das atividades da categoria mesmo após o governo ter aceitado todas as exigências impostas pelos grevistas.

O mesmo foi reforçado pelo presidente da Associação Brasileira do Caminhoneiros (Abcam), José da Fonseca Lopes. Segundo ele, os trabalhadores autônomos querem voltar ao trabalho, mas estão sendo impedidos e até ameaçados por intervencionistas.

Não é o caminhoneiro mais que está fazendo greve. Tem um grupo muito forte de intervencionistas aí e eu vi isso aqui em Brasília. Eles estão prendendo caminhão em tudo que é lugar, afirmou ele, que continuou: São pessoas que querem derrubar o governo. Não tenho nada a ver com essas pessoas, nem os nossos caminhoneiros têm. Mas estão sendo usados para isso.

COMBINAÇÃO

Para o professor de Ciência Política da UVV, Vitor de Angelo, a fragilidade do governo de Michel Temer, assim como a aproximação das eleições (e a necessidade dos candidatos se posicionarem politicamente diante dos fatos) favorecem o uso político dos protestos.

A combinação desses dois fatores nos conduz a um cenário de forte uso político das manifestações. Não somente da parte da oposição, a exemplo as declarações de Jair Bolsonaro em apoio aos grevistas, como do próprio governo, que, em São Paulo, especificamente, parece ter boicotado o acordo que o governador Márcio França fez com os caminhoneiros para, horas depois, apresentar a mesma proposta aos grevistas, explica.

De acordo com de Angelo, crises são também oportunidades de realinhamento das forças políticas. Algumas se enfraquecem enquanto outras ganham força. É natural que essa greve seja usada politicamente pelos diversos atores políticos do momento, sendo, ela mesma, como se vê, também uma mobilização com forte componente político.

No início, uma reivindicação espontânea de caminhoneiros autônomos. Depois, um movimento que gera consequências em larga escala ao ser instrumentalizado por patrões, donos de transportadoras. Em seguida, uma causa usada politicamente como forma de oposição ao governo. Assim o cientista político da Mackenzie, Rodrigo Prando, avalia a escalada de transformação da greve.

A aposta de quanto pior melhor favorece grupos que foram desfavorecidos com a entrada de Temer no governo, como é o caso do PT. Vemos que já há carreatas com o nome de Lula pelas ruas. Por outro lado, beneficia também figuras hierárquicas, que têm como principal expoente o Bolsonaro, justifica o professor, que é enfático: Isso não estaria acontecendo se não fosse ano eleitoral.

Infiltrado em grupos de Whatsapp de caminhoneiros, o Jornal Estadão revelou que os grevistas passaram a adotar um tom mais radical. Alguns acreditam que se conseguirem manter a paralisação por mais tempo, o governo atual será obrigado a renunciar. A maioria apoia a intervenção militar.

GOVERNO VAI AGIR PARA COMBATER INFILTRADOS

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou na segunda-feira (28) que há infiltrados na paralisação dos caminhoneiros com interesses políticos que atrapalham a retomada das atividades: Temos informações que alguns ali não são caminhoneiros e se infiltraram no movimento com objetivo político. Nós estamos cuidando desse assunto para que a infiltração não afete a retomada imediata da atividade.

Padilha afirmou que o governo quer separar esses grupos para liberar as estradas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) conhece as estradas, conhece quem é líder e sabe das infiltrações políticas. Ela está mapeando. Com muita cautela vai separar quem é caminhoneiro e quem é infiltrado, afirmou.

Segundo o ministro, o governo espera que esse movimento de retomada da atividade acelere para que o país possa caminhar para a normalização do abastecimento. Ele destacou que as negociações com o caminhoneiro se encerraram, após o anúncio de uma série de medidas para atender a categoria. No nosso entendimento, a negociação que o governo tinha que fazer, encerrou-se. Porque os presidentes das confederações pediram a suspensão do movimento. Sob o ponto de vista da negociação formal, foi negociado a extinção do movimento.