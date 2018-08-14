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Promoções

Mais de 90% dos internautas querem fazer compras na Black Friday

Pesquisa do Google mostra que data, marcada por promoções, já está consolidada no Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2018 às 17:30

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 17:30

Black friday Crédito: Getty Images
A Black Friday está cada vez mais incorporada ao calendário do brasileiro. Pesquisa do Google aponta que 91% dos internautas brasileiros têm intenção de comprar neste ano durante a data, que é marcada por promoções no varejo online. O estudo diz ainda que 99,5% dos consumidores online já conhecem a Black Friday, contra 27% de 2014.
Em 2017, os brasileiros fizeram 3,8 milhões de pedidos na Black Friday, alcançando um faturamento de R$ 2,1 bilhões, elevação de 10% na comparação com um ano antes. O ticket-médio dispendido nas compras, de acordo com o levantamento, foi de R$ 1.178.
A categoria que mais vendeu no ano passado foi a de smartphones, seguida pelas TVs e eletroportáteis. Não à toa, a busca no Google por preços de itens eletrônicos aumentou mais de 300% na véspera da Black Friday do ano passado.
"A Black Friday tem tamanho e importância gigantes. As marcas não devem enxergar a data como um evento, que começa e termina, mas como o início de uma relação mais duradoura com o consumidor que envolve a chegada do 13º salário, Natal e Ano Novo", avaliou Patricia Muratori, responsável pela área de vendas para varejo do Google Brasil.
A falta de confiança nas promoções ainda é o principal motivo para não participar da Black Friday segundo 37% dos entrevistados. Por outro lado, 75% dos que adquiriram algum produto dizem que gastaram o valor que esperavam ou menos.

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