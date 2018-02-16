Mais de 9 mil denúncias sobre cobrança indevida na conta do celular

Contas de telefone móvel: atenção a valores cobrados Crédito: Arquivo

No topo das principais reclamações dos consumidores contras as operadoras de telefonia móvel estão as cobranças indevidas. No ano passado, foram 9.582 denúncias à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) no Estado apenas relacionadas a esse motivo, ou seja, cerca de 41% do total.

Só na Grande Vitória, foram 6.544 reclamações relacionadas a faturas, o que representa 39% de todas as queixas apresentadas à Anatel.

Entre as queixas, as principais são cobranças em desacordo com o pacote contratado, feitas após o cancelamento, ou durante suspensão e bloqueio do serviço. Há ainda reclamações de consumidores que não conseguem renegociar dívidas e de inclusão indevida do nome em órgãos de proteção ao crédito, como SPC.

O gerente de atendimento do Procon Estadual, André Marques, lembra ainda que é alto o número de reclamações relacionadas a alterações nos preços de tarifas e pacotes. Às vezes, alteram alguma tarifa, serviço ou mesmo mudam de pacote sem autorização do cliente. Isso tem chegado muito até nós, afirma.

Segundo Marques, é importante o consumidor ficar de olho nas faturas para não cair em situações como essas. Os números ainda são baixos perto do que realmente acontece, porque muita gente já resolve isso direto com a operadora e não chega a recorrer ao Procon e Anatel. Mas é preciso reforçar a necessidade de ficar atento à descrição das faturas e ver se realmente bate com o serviço contratado e prestado.

Ele lembra que sempre que o consumidor se sentir lesado ele deve recorrer aos órgãos de defesa do consumidor, como o Procon, o Ministério Público, o portal consumidor.gov, além da própria Anatel. É importante ainda anotar o protocolo de quando você ligou para a operadora, com quem você falou e o horário. Se possível, é bom que o próprio consumidor grave a chamada. Tudo isso pode ser prova caso você precise entrar com uma ação pedindo ressarcimento ou indenização, explica.

O QUE FAZER?

Atenção às faturas

Fique de olho na descrição dos boletos para saber se não há nenhuma cobrança indevida.

Vá à sua operadora

Procure os canais de atendimento e questione sobre as cobranças que você tem dúvida.

Anote o número de protocolo

Anote o protocolo da ligação informado e, se possível, grave você mesmo. Tudo pode servir de prova.

RECLAME

Denuncie ao Procon, à Anatel e a organismos de defesa do consumidor.

Procure organismos como o Procon, a Anatel e o Ministério Público buscando a resolução.

Recorra à Justiça

Se nada der certo, uma opção é entrar com uma ação de ressarcimento e danos morais na Justiça.

Fonte: Procon