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Telefonia móvel

Mais de 9 mil denúncias sobre cobrança indevida na conta do celular

Cerca de 41% das reclamações contra operadoras no Estado são sobre faturas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 01:44

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 01:44

Contas de telefone móvel: atenção a valores cobrados Crédito: Arquivo
No topo das principais reclamações dos consumidores contras as operadoras de telefonia móvel estão as cobranças indevidas. No ano passado, foram 9.582 denúncias à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) no Estado apenas relacionadas a esse motivo, ou seja, cerca de 41% do total.
Só na Grande Vitória, foram 6.544 reclamações relacionadas a faturas, o que representa 39% de todas as queixas apresentadas à Anatel.
Entre as queixas, as principais são cobranças em desacordo com o pacote contratado, feitas após o cancelamento, ou durante suspensão e bloqueio do serviço. Há ainda reclamações de consumidores que não conseguem renegociar dívidas e de inclusão indevida do nome em órgãos de proteção ao crédito, como SPC.
O gerente de atendimento do Procon Estadual, André Marques, lembra ainda que é alto o número de reclamações relacionadas a alterações nos preços de tarifas e pacotes. Às vezes, alteram alguma tarifa, serviço ou mesmo mudam de pacote sem autorização do cliente. Isso tem chegado muito até nós, afirma.
Segundo Marques, é importante o consumidor ficar de olho nas faturas para não cair em situações como essas. Os números ainda são baixos perto do que realmente acontece, porque muita gente já resolve isso direto com a operadora e não chega a recorrer ao Procon e Anatel. Mas é preciso reforçar a necessidade de ficar atento à descrição das faturas e ver se realmente bate com o serviço contratado e prestado.
Ele lembra que sempre que o consumidor se sentir lesado ele deve recorrer aos órgãos de defesa do consumidor, como o Procon, o Ministério Público, o portal consumidor.gov, além da própria Anatel. É importante ainda anotar o protocolo de quando você ligou para a operadora, com quem você falou e o horário. Se possível, é bom que o próprio consumidor grave a chamada. Tudo isso pode ser prova caso você precise entrar com uma ação pedindo ressarcimento ou indenização, explica.
O QUE FAZER?
Atenção às faturas
Fique de olho na descrição dos boletos para saber se não há nenhuma cobrança indevida.
Vá à sua operadora
Procure os canais de atendimento e questione sobre as cobranças que você tem dúvida.
Anote o número de protocolo
Anote o protocolo da ligação informado e, se possível, grave você mesmo. Tudo pode servir de prova.
RECLAME
Denuncie ao Procon, à Anatel e a organismos de defesa do consumidor.
Procure organismos como o Procon, a Anatel e o Ministério Público buscando a resolução.
Recorra à Justiça
Se nada der certo, uma opção é entrar com uma ação de ressarcimento e danos morais na Justiça.
Fonte: Procon
 

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