Mais de 56 mil ainda não sacaram o abono do PIS-Pasep no ES

Crédito: Ricardo Medeiros / Arquivo AG

Apesar do dinheiro já estar na conta à espera, 56.119 trabalhadores capixabas ainda não sacaram o abono salarial do PIS/Pasep de 2016. Em todo Brasil, são mais de R$ 1,36 bilhão em recursos que não foram recebidos pelos beneficiários. Só no Espírito Santo, ainda estão disponíveis para saque R$ 41,74 milhões.

O prazo termina no dia 28 de dezembro. Inicialmente, o saque terminaria em 29 de junho, mas foi prorrogado por uma decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat). No país, 1,85 milhão de brasileiros não fizerem o saque na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil.

Até agora, mais de 490 mil capixabas já receberam o abono do PIS/Pasep de 2016. Foram distribuídos para trabalhadores do Estado até agora cerca de R$ 365,1 milhões.

O PIS (Programa de Integração Social) é voltado para trabalhadores da iniciativa privada e é gerido pela Caixa. Já o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) abrange servidores públicos da União, Estados e municípios, sendo administrado pelo Branco do Brasil.

QUEM TEM DIREITO

Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante, pelo menos, 30 dias em 2016. É preciso ainda estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais), ano-base 2016.

O valor que cada trabalhador tem para sacar depende de quanto tempo ele trabalhou formalmente em 2016. Quem trabalhou o ano todo recebe o valor cheio, que equivale a um salário mínimo (R$ 954). Quem trabalhou por apenas 30 dias recebe o valor mínimo, que é R$ 80.

Se não for sacado, o valor retornará para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para pagamento de seguro-desemprego e do abono salarial do próximo ano.

COMO SACAR

Para sacar o abono do PIS, o trabalhador que possuir Cartão do Cidadão e senha cadastrada pode se dirigir aos terminais de autoatendimento da Caixa ou a uma casa lotérica. Se não tiver o Cartão do Cidadão, pode receber o valor em qualquer agência da Caixa, mediante apresentação de documento de identificação.

www.caixa.gov.br/PIS, em Consultar Pagamento. Para isso, é preciso ter o número do NIS (PIS/Pasep) em mãos. Informações sobre o PIS também podem ser obtidas pelo telefone 0800 726 0207 da Caixa. O trabalhador pode fazer uma consulta ainda no site, em Consultar Pagamento. Para isso, é preciso ter o número do NIS (PIS/Pasep) em mãos.

Os servidores públicos que têm direito ao Pasep precisam verificar se houve depósito em conta. Caso isso não tenha ocorrido, precisam procurar uma agência do Banco do Brasil e apresentar um documento de identificação. Mais informações sobre o Pasep podem ser obtidas pelo telefone 0800 729 0001, do Banco do Brasil.

ABONO DE 2017

Também já está sendo pago aos trabalhadores, desde julho, o abono do PIS/Pasep do ano-base de 2017. De acordo com o calendário, os trabalhadores da iniciativa privada, vinculados ao PIS, vão receber o benefício de acordo com o mês de nascimento. Os que fazem aniversário de julho a dezembro, terão o benefício disponível ainda este ano. Já os nascidos entre janeiro e junho, poderão realizar os saques em 2019.

Para os funcionários públicos, as datas seguem o final da inscrição no programa. Quem tem final de zero a quatro, terá o dinheiro disponível ainda neste ano. Já os com final de 6 a 9 sacam em 2019. Em qualquer situação, o dinheiro ficará à disposição do trabalhador até 28 de junho de 2019, prazo final para o recebimento.