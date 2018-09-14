Mais de 5 mil vagas de emprego em obras públicas no Espírito Santo

Crédito: Gildo Loyola | Arquivo

Boas oportunidades para quem está à procura de emprego: obras executadas pelo governo do Estado e prefeituras somam 5.080 vagas. As chances serão oferecidas em todo o Espírito Santo até 2019, em cargos como auxiliar de obras, pedreiro, carpinteiro, bombeiro hidráulico, eletricista e encarregado de obra.

As contratações serão de responsabilidade das empresas vencedoras das licitações. No entanto, de acordo com o tamanho da construção, os profissionais serão selecionados por meio do Sine. É bom lembrar que as prefeituras orientam que estas companhias aproveitem a mão de obra local.

Nas estaduais, são 1.942 oportunidades, distribuídas pelo Departamento de Estradas e Rodagens (DER) e pelo Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (Iopes). São construções de pontes, pavimentação de estradas, reforma e ampliação de escolas, entre outros empreendimentos.

No DER, a oferta é de 1.291 vagas, enquanto que no Iopes 651 chances. Dentre as obras com o maior número de postos de trabalho está a construção do Hospital Estadual Geral de Cariacica  400 no total. A expectativa é de que a licitação para a construção dessa unidade seja feita ainda este ano para que as obras comecem em 2019.

MUNICÍPIOS

As prefeituras também estão investindo em drenagem, pavimentação e construção de escolas e postos de saúde.

Na Serra, estão sendo feitas 25 obras em 35 bairros, com a geração de 1,1 mil postos de trabalho. No mercado, os salários costumam variar a partir dos R$ 1.000, dependendo da função e especialização, de acordo com informações da prefeitura.

De acordo com o município, as oportunidades serão abertas pelas empresas contratadas para realizar os serviços. As chances são para cargos como técnico de estradas, engenheiro civil, pedreiro, mestre de obras, fiscal de obras, eletricista, carpinteiro e pintor.

Outra importante construção que está sendo feita no Estado é a do Aeroporto de Linhares. A previsão é de que sejam criadas 258 vagas no pico das obras.

Em Aracruz, serão 730 postos de trabalho entre este ano e o início de 2019. Os profissionais devem fazer o cadastro na agência do Sine do município.

A Prefeitura de Colatina, por sua vez, está com cerca de 30 obras, entre as que estão em andamento e as licitadas. A expectativa é de que sejam gerados cerca de 300 a 400 vagas, pois o município prioriza que a empresa vencedora de licitações deem preferência para a mão de obra local.

QUALIFICAÇÃO NA SERRA

Moradores da Serra já podem se qualificar para concorrer a uma das vagas disponíveis na construção civil. Na próxima quarta-feira, dia 19, estarão abertas as inscrições para curso de pintor de obras.

A oferta é de 10 vagas e os interessados podem se inscrever a partir das 8 horas, no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe. As aulas serão realizadas de 8 de outubro a 28 de dezembro.

Para se inscrever, é necessário que o candidato tenha idade mínima de 18 anos e ensino fundamental completo.

A prefeitura já realizou este ano outros cursos como pedreiro de alvenaria, instalador hidráulico, e acessibilidade aplicada (NBR 9050)  calçada cidadã e eletricista.

IOPES

Vagas: 651, em obras que serão executadas este ano e em 2019. Em 2018, ainda estão previstas reformas e ampliações de três escolas. Já para o ano que vem, a previsão é de que sejam gerados 585 postos. A maior oferta será na construção do Hospital Estadual Geral de Cariacica, com 400 vagas.

Currículos: Devem ser entregues nos respectivos canteiros de obras, conforme o prazo de início de cada uma delas. Se houver a necessidade de um grande número de contratações, os cadastros serão feitos pelo Sine.

DER

Vagas: A expectativa é de que sejam criadas 1.291 vagas em obras como construção de pontes sobre o Córrego Manteiga, em Laranja da Terra; implantação do Complexo Viário Portal do Príncipe; entre outras.

Currículo: As contratações serão feitas pelas empresas.

AEROPORTO DE LINHARES

Vagas: A previsão é de que sejam abertas 258 chances no pico das obras, que devem ser concluídas em 2019.

Currículos: Os cadastros podem ser feitos no Sine.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: São cinco obras em andamento. A previsão é de que até o final do ano sejam 30 obras, com a geração de 400 vagas de emprego.

Currículo: As contratações serão por conta das empresas.

PREFEITURA DE ARACRUZ

Currículo: As contratações serão feitas pelas empresas, podendo também ser pelo Sine.

Vagas: A expectativa é de que sejam abertas 730 chances entre 2018 e 2019. Estão em andamento, com 130 vagas, obras como a construção do centro de hemodiálise. Em 2019, estão previstas 400 chances em obras de infraestrutura e 200 para obras em escolas, praças e prédios públicos.

CARIACICA

Vagas: Serão 350 chances na construção de casas populares nos bairros Padre Gabriel e do Limão. São 200 e 150 postos de trabalho, respectivamente. No Limão, as obras devem começar em novembro.

Currículos: Podem ser entregues nos canteiros de obras.

COLATINA

Vagas: São cerca de 30 obras, entre as que estão em andamento e as licitadas. São reformas de escolas e de unidades de saúde, e pavimentação, por exemplo. A expectativa é de que sejam gerados entre 300 e 400 vagas.

Currículos: As contratações são feitas pelas empresas.

SERRA

Vagas: Cerca de 1.100 chances em 25 obras de drenagem, pavimentação e construção que a prefeitura está realizando em 35 bairros.