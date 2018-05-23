Mais de 5 mil produtos serão vendidos sem impostos no ES

Lojas em shoppings: descontos de até R$ 231 Crédito: Arquivo

Mais de 60 lojas em shoppings e supermercados da Grande Vitória vão vender produtos sem cobrar pelos impostos nesta quinta-feira (24). O evento acontece simultaneamente em 17 Estados e é promovido no Espírito Santo pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem de Vitória. Serão mais de 150 produtos diferentes e mais de 5 mil itens comercializados com descontos de até R$ 231,96.

Entre os itens, estão roupas, acessórios, maquiagens, eletrônicos, joias, artigos de decoração, serviços, lanches, calçados, alimentos e produtos de limpeza e higiene. Os tributos que seriam cobrados nos preços destes objetos serão quitados pelas lojas patrocinadoras da ação, sem repassar o custo para os consumidores.

O presidente da CDL Jovem Vitória, Gustavo Oliveira, destacou que o país tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e que há pesquisas que apontam que os brasileiros trabalham por cinco meses só para pagar impostos. A arrecadação no Brasil até esta quarta-feira (23) foi de R$ 936 bilhões em impostos. No Espírito Santo, este número chega a R$ 14,3 bilhões, de janeiro até o último dia 23.

"São diversos segmentos do varejo aderindo à campanha, e não vão faltar opções de compra para os consumidores. O percentual de desconto varia conforme a quantidade de impostos que incidem sobre cada item, afirma Gustavo.

VEJA AS LOJAS PARTICIPANTES

REDE DE SUPERMERCADOS EXTRABOM

As 23 lojas da rede venderão 15 produtos entre artigos de higiene, limpeza e alimentação.

SHOPPING VITÓRIA

Bebedouros & Cia

Purificador de água Soft Slim Cereja: de R$ 869,00 por R$ 660,00 à vista

DiFerolla

Bolsa de couro: de R$ 114,00 por R$ 70,00

Chapéu de palha: de R$ 139,00 por R$ 99,00

Bracelete de acrílico: de R$ 75,00 por R$ 50,00

Colar: de R$ 50,00 por R$ 35,00

Kimono: de R$ 169,00 por R$ 89,00

Canga: de R$ 189,00 por R$ 130,00

Sergio's

Mocasim Amarelo: de R$ 259,00 por R$ 170,00

Sapato Esporte Fino Mouro: de R$ 259,00 por R$ 170,00

Reserva

T-shirt Reserva com bolso: de R$ 219,00 por R$ 135,00

T-shirt Reserva Floral: de R$ 269,00 por R$ 166,00

T-shirt Reserva Ice: de R$ 169,00 por R$ 104,00

T-shirt Reserva Degradê: de R$ 269,00 por R$ 166,00

T-shirt Reserva Motel: de R$ 169,00 por R$ 104,00

Bermuda Reserva Double Face: de R$ 489,00 por R$ 303,00

T-shirt Reserva Vento Inverno: de R$ 169,00 por R$ 104,00

T-shirt ML Reserva Al Mare: de R$ 239,00 por R$ 148,00

Polo Reserva Poá: de R$ 269,00 por R$ 166,00

Camisa Reserva Degradê Visco: de R$ 429,00 por R$ 265,00

Torcedor Esporte Clube

Camisa polo de viagem Botafogo: de R$ 179,90 por R$ 104,00

Camisa polo Flamengo: de R$ 169,90 por R$ 99,00

Scala

Calcinha tanga: de R$ 34,90 por R$ 22,90

Camiseta microfibra: de R$ 69,90 por R$ 45,90

Blusa fio pelo manga longa: de R$ 219,90 por R$ 144,90

Uncle K

Dourados sapato em couro: de R$ 239,00 por R$ 152,00

Bolsa em nylon: de R$ 269,00 por R$ 162,00

Mochila em nylon: de R$ 299,00 por R$ 179,00

Maybelline

Expert Wear sombra em lápis: de R$ 30,70 por R$ 21,49

Água micelar 100 ml: de R$ 20,30 por R$ 12,18

Wcom

Roteador Mercusys Wireless 300MBPS MW305R: de R$ 89,90 por R$ 49,90

Estabilizador 330VA Energylux: de R$ 49,90 por R$ 29,90

Bibi Calçados

Tênis de LED com glittler: de R$ 249,00 por R$ 172,00

Sandália de LED: de R$ 219,90 por R$ 151,00

Tênis de LED menino: de R$ 249,90 por R$ 172,00

Sandália de LED: de R$ 219,00 por R$ 151,00

Fricote

Almofada: de R$ 69,00 por R$ 45,54

Mochila: de R$ 218,00 por R$ 130,80

Jheny

Bolsa feminina Veryrio: de R$ 149,90 por R$ 89,94

Malas grandes (branca): de R$ 379,90 por R$ 227,94

Mala grande prata: de R$ 399,90 por R$ 239,94

Mala grande cinza: de R$ 349,90 por R$ 209,94

Ecodrive

Limpeza do carro (interna e externa) + limpeza de bancos (estofados ou hidratação couro): de R$ 270,00 por R$ 189,00

Limits

Camisa linho Búzios: de R$ 259,90 por R$ 155,94

Bermuda print coqueiro: de R$ 219,00 por R$ 149,40

Tênis redentor: de R$ 279,00 por R$167,40

Croasonho

Combo Barato do dia + 1 suco 300 ml laranja: de R$ 20,65 por R$ 13,90

Combo Doce (croissant P) chocolate + 1 café M: de R$ 20,00 por R$ 13,50

First Class

Travesseiro de microfibra: de R$ 29,99 por R$ 22,19

Roupão microfibra: de R$ 59,99 por R$ 44,39

Manta Disney: de R$ 49,99 por R$ 36,99

Santa Lolla

Scarpin bico fino, salto médio, em verniz vermelho: de R$ 169,90 por R$ 107,37

Mochila em neoprene com detalhes em tachas: de R$ 349,90 por R$ 220,43

Carmen Steffens

Bolsa verde musgo média: de R$ 999,90 por R$ 619,93

Bolsa verde militar: de R$ 1.399,90 por R$ 867,93

Sapato mule com tachas: de R$ 399,90 por R$ 247,93

Mocassim com aplicação: de R$ 349,90 por R$ 216,93

Tamanco com cristais off: de R$ 399,90 por R$ 247,93

Tamanco com cristais preto: de R$ 399,90 por R$ 247,93

SHOPPING VILA VELHA

Bebedouros & Cia

Purificador de água Soft Baby Cereja: de R$ 299 por R$ 229

Santa Lolla

Bota meia pata, salto bloco em velur: de R$ 229,90 por R$ 144,83

Scarpin bico boneca com tira no tornozelo, em verniz vermelho: de R$ 169,90 por R$ 107,37

Casa Brasil

Réchaud redondo porcelana toyland: de R$ 239,90 por R$ 134,30

Fruteira inox desmontável mak-inox: de R$ 479,90 por R$ 268,70

Organizador inox Domama: de R$ 465,00 por R$ 260,40

Panela pressão 4,5l antiaderente Nigro: de R$ 284,00 por R$ 159,00

Panela pressão polida 4,5l Nigro: de R$ 197,00 por R$ 110,30

Pipoqueira MTA: de R$ 129,90 por R$ 72,70

Moedor café Cadence: de R$ 148,00 por R$ 82,88

Caixa térmica 12l Termolar: de R$ 79,90 por R$ 44,70

Jogo 6 taças sobremesa cristal vega Full Fit: de R$ 139,90 por R$ 78,30

Jogo 6 taças vinho cristal gastro 650 ml Full Fit: de R$ 139,90 por R$ 78,30

Prato bolo sem tampa Bari Ruvolo: de R$ 63,00 por R$ 35,20

Prato bolo com tampa Bari Ruvolo: de R$ 139,90 por R$ 78,30

Jogo risoto 2 pçs Monaco Tramontina: de R$ 390,00 por R$ 218,00

Souplast vidro furta-cor Vacheron: de R$ 83,90 por R$ 46,90

Vaso vidro 19 cm Craw: de R$ 49,90 por R$ 27,90

Potes acrílicos 2300 ml Fartex: de R$ 59,90 por R$ 33,50

Jogo 30 taças Roberta cristal bohemia Gremax: de R$ 449,90 por R$ 251,90

Sergio's

Mocassim Amarelo: de R$ 259,00 por R$ 170,00

Sapato Esporte Fino Mouro: de R$ 259,00 por R$ 170,00

Rabbit

Camisete feminina decote V: de R$ 110 por R$ 55

Camisete feminina ml algodão egípcio: de R$ 149 por R$ 74,95

Griletto

Combo (frango à milanesa com arroz, feijão e fritas + 1 suco de 300 ml): de R$ 24,80 por R$ 15,90

Combo estrogonofe de frango + 1 suco de 300 ml: de R$ 21,80 por R$ 14,20

Polo Wear

Camisa social feminina: de R$ 119,99 por R$ 59,99

Shorts feminino: de R$ 99,99 por R$ 49,99

Camiseta estampada masculina: de R$ 59,99 por R$ 39,99

Bermuda jeans masculina: de R$ 99,99 por R$ 59,99

Blusinhas femininas: de R$ 59,99 por R$ 29,99

Polo básica de algodão masculina: de R$ 59,99 por R$ 39,99

Maybelline

Sombra em lápis: de R$ 30,70 por R$ 21,49

Água micelar 100 ml: de R$ 20,30 por R$ 12,18

Jheny

Bolsa feminina bege Veryrio: de R$ 149,90 por R$ 89,94

Mala Santino ABS grande: de R$ 579,90 por R$ 347,94

Lupo

Canelito para ginástica: R$ 45,99 por R$ 29,89

Meia calça lycra Loba News: de R$ 16,99 por R$ 10,99

Meia calça opaca: de R$ 24,99 por R$ 16,20

Meia masculina social bege: de R$ 15,99 por R$ 10,39

SNC

BCAA Athletica 120 caps: de R$ 80 por R$ 50

Creatina Athletica 100g: de R$ 50 por R$ 30

Whey Supreme 3VS: de R$ 25,00 por R$ 15,00

Galão 2l Athletica: de R$ 60,00 por R$ 40,00

Galão 1,9l 4Fit: de R$ 55,00 por R$ 35,00

Hipnose

Bolsa Chenson grenat: de R$ 202,90 por R$ 121,70

Brinco strass: de R$ 26,99 por R$ 16,19

Mr. Black Café

Combo (café coado + biscoito queijo + pedaço de torta): de R$ 22,50 por R$ 15,75

Combo (suco de laranja + salgado assado + pedaço de torta): de R$ 27 por R$ 18,90

Grão Espresso

Café espresso pequeno: de R$ 4,50 por R$ 2,93

Café espresso médio: de R$ 5,50 por R$ 3,58

Café espresso com leite pequeno: de R$ 5,00 por R$ 3,25

Café espresso com leite médio: de R$ 7,00 por R$ 4,55

Cappuccino tradicional pequeno: de R$ 6,50 por R$ 4,23

Cappuccino tradicional médio: de R$ 9,00 por R$ 5,85

AnaCapri

Sapatilha preta bico redondo de verniz: de R$ 139,90 por R$ 90

Sapatilha vermelha bico redondo de verniz: de R$ 139,90 por R$ 90

Sapatilha rosa bico redondo de verniz: de R$ 139,90 por R$ 90

Mundo do iPhone

Capa anti-impacto iPhone 5/S: de R$ 100,00 por R$ 65,00

Capa anti-impacto iPhone 6/S: de R$ 110,00 por R$ 72,00

Capa anti-impacto iPhone 7/8: de R$ 130,00 por R$ 85,00

Capa anti-impacto iPhone 7P/8P: de R$ 140,00 por R$ 92,00

Capa anti-impacto iPhone X: de R$ 150,00 por R$ 99,00

Película Diamond iPhone 5/S: de R$ 100,00 por R$ 65,00

Película Diamond iPhone 6/S: de R$ 120,00 por R$ 79,00

Película Diamond iPhone 7/8: de R$ 150,00 por R$ 99,00

Película Diamond iPhone 7P/8P: de R$ 150,00 por R$ 99,00