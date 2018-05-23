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Shoppings e supermercados

Mais de 5 mil produtos serão vendidos sem impostos no ES

Ação é promovida pela CDL Jovem de Vitória e tem como objetivo chamar a atenção para a alta carga tributária do país. Descontos chegam a R$ 231,96

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 13:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 13:15
Lojas em shoppings: descontos de até R$ 231 Crédito: Arquivo
Mais de 60 lojas em shoppings e supermercados da Grande Vitória vão vender produtos sem cobrar pelos impostos nesta quinta-feira (24). O evento acontece simultaneamente em 17 Estados e é promovido no Espírito Santo pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem de Vitória. Serão mais de 150 produtos diferentes e mais de 5 mil itens comercializados com descontos de até R$ 231,96.
Entre os itens, estão roupas, acessórios, maquiagens, eletrônicos, joias, artigos de decoração, serviços, lanches, calçados, alimentos e produtos de limpeza e higiene. Os tributos que seriam cobrados nos preços destes objetos serão quitados pelas lojas patrocinadoras da ação, sem repassar o custo para os consumidores.
O presidente da CDL Jovem Vitória, Gustavo Oliveira, destacou que o país tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e que há pesquisas que apontam que os brasileiros trabalham por cinco meses só para pagar impostos. A arrecadação no Brasil até esta quarta-feira (23) foi de R$ 936 bilhões em impostos. No Espírito Santo, este número chega a R$ 14,3 bilhões, de janeiro até o último dia 23.
"São diversos segmentos do varejo aderindo à campanha, e não vão faltar opções de compra para os consumidores. O percentual de desconto varia conforme a quantidade de impostos que incidem sobre cada item, afirma Gustavo.
VEJA AS LOJAS PARTICIPANTES
REDE DE SUPERMERCADOS EXTRABOM
As 23 lojas da rede venderão 15 produtos entre artigos de higiene, limpeza e alimentação.
SHOPPING VITÓRIA
Bebedouros & Cia
Purificador de água Soft Slim Cereja: de R$ 869,00 por R$ 660,00 à vista
DiFerolla
Bolsa de couro: de R$ 114,00 por R$ 70,00
Chapéu de palha: de R$ 139,00 por R$ 99,00
Bracelete de acrílico: de R$ 75,00 por R$ 50,00
Colar: de R$ 50,00 por R$ 35,00
Kimono: de R$ 169,00 por R$ 89,00
Canga: de R$ 189,00 por R$ 130,00
Sergio's
Mocasim Amarelo: de R$ 259,00 por R$ 170,00
Sapato Esporte Fino Mouro: de R$ 259,00 por R$ 170,00
Reserva
T-shirt Reserva com bolso: de R$ 219,00 por R$ 135,00
T-shirt Reserva Floral: de R$ 269,00 por R$ 166,00
T-shirt Reserva Ice: de R$ 169,00 por R$ 104,00
T-shirt Reserva Degradê: de R$ 269,00 por R$ 166,00
T-shirt Reserva Motel: de R$ 169,00 por R$ 104,00
Bermuda Reserva Double Face: de R$ 489,00 por R$ 303,00
T-shirt Reserva Vento Inverno: de R$ 169,00 por R$ 104,00
T-shirt ML Reserva Al Mare: de R$ 239,00 por R$ 148,00
Polo Reserva Poá: de R$ 269,00 por R$ 166,00
Camisa Reserva Degradê Visco: de R$ 429,00 por R$ 265,00
Torcedor Esporte Clube
Camisa polo de viagem Botafogo: de R$ 179,90 por R$ 104,00
Camisa polo Flamengo: de R$ 169,90 por R$ 99,00
Scala
Calcinha tanga: de R$ 34,90 por R$ 22,90
Camiseta microfibra: de R$ 69,90 por R$ 45,90
Blusa fio pelo manga longa: de R$ 219,90 por R$ 144,90
Uncle K
Dourados sapato em couro: de R$ 239,00 por R$ 152,00
Bolsa em nylon: de R$ 269,00 por R$ 162,00
Mochila em nylon: de R$ 299,00 por R$ 179,00
Maybelline
Expert Wear sombra em lápis: de R$ 30,70 por R$ 21,49
Água micelar 100 ml: de R$ 20,30 por R$ 12,18
Wcom
Roteador Mercusys Wireless 300MBPS MW305R: de R$ 89,90 por R$ 49,90
Estabilizador 330VA Energylux: de R$ 49,90 por R$ 29,90
Bibi Calçados
Tênis de LED com glittler: de R$ 249,00 por R$ 172,00
Sandália de LED: de R$ 219,90 por R$ 151,00
Tênis de LED menino: de R$ 249,90 por R$ 172,00
Sandália de LED: de R$ 219,00 por R$ 151,00
Fricote
Almofada: de R$ 69,00 por R$ 45,54
Mochila: de R$ 218,00 por R$ 130,80
Jheny
Bolsa feminina Veryrio: de R$ 149,90 por R$ 89,94
Malas grandes (branca): de R$ 379,90 por R$ 227,94
Mala grande prata: de R$ 399,90 por R$ 239,94
Mala grande cinza: de R$ 349,90 por R$ 209,94
Ecodrive
Limpeza do carro (interna e externa) + limpeza de bancos (estofados ou hidratação couro): de R$ 270,00 por R$ 189,00
Limits
Camisa linho Búzios: de R$ 259,90 por R$ 155,94
Bermuda print coqueiro: de R$ 219,00 por R$ 149,40
Tênis redentor: de R$ 279,00 por R$167,40
Croasonho
Combo Barato do dia + 1 suco 300 ml laranja: de R$ 20,65 por R$ 13,90
Combo Doce (croissant P) chocolate + 1 café M: de R$ 20,00 por R$ 13,50
First Class
Travesseiro de microfibra: de R$ 29,99 por R$ 22,19
Roupão microfibra: de R$ 59,99 por R$ 44,39
Manta Disney: de R$ 49,99 por R$ 36,99
Santa Lolla
Scarpin bico fino, salto médio, em verniz vermelho: de R$ 169,90 por R$ 107,37
Mochila em neoprene com detalhes em tachas: de R$ 349,90 por R$ 220,43
Carmen Steffens
Bolsa verde musgo média: de R$ 999,90 por R$ 619,93
Bolsa verde militar: de R$ 1.399,90 por R$ 867,93
Sapato mule com tachas: de R$ 399,90 por R$ 247,93
Mocassim com aplicação: de R$ 349,90 por R$ 216,93
Tamanco com cristais off: de R$ 399,90 por R$ 247,93
Tamanco com cristais preto: de R$ 399,90 por R$ 247,93
SHOPPING VILA VELHA
Bebedouros & Cia
Purificador de água Soft Baby Cereja: de R$ 299 por R$ 229
Santa Lolla
Bota meia pata, salto bloco em velur: de R$ 229,90 por R$ 144,83
Scarpin bico boneca com tira no tornozelo, em verniz vermelho: de R$ 169,90 por R$ 107,37
Casa Brasil
Réchaud redondo porcelana toyland: de R$ 239,90 por R$ 134,30
Fruteira inox desmontável mak-inox: de R$ 479,90 por R$ 268,70
Organizador inox Domama: de R$ 465,00 por R$ 260,40
Panela pressão 4,5l antiaderente Nigro: de R$ 284,00 por R$ 159,00
Panela pressão polida 4,5l Nigro: de R$ 197,00 por R$ 110,30
Pipoqueira MTA: de R$ 129,90 por R$ 72,70
Moedor café Cadence: de R$ 148,00 por R$ 82,88
Caixa térmica 12l Termolar: de R$ 79,90 por R$ 44,70
Jogo 6 taças sobremesa cristal vega Full Fit: de R$ 139,90 por R$ 78,30
Jogo 6 taças vinho cristal gastro 650 ml Full Fit: de R$ 139,90 por R$ 78,30
Prato bolo sem tampa Bari Ruvolo: de R$ 63,00 por R$ 35,20
Prato bolo com tampa Bari Ruvolo: de R$ 139,90 por R$ 78,30
Jogo risoto 2 pçs Monaco Tramontina: de R$ 390,00 por R$ 218,00
Souplast vidro furta-cor Vacheron: de R$ 83,90 por R$ 46,90
Vaso vidro 19 cm Craw: de R$ 49,90 por R$ 27,90
Potes acrílicos 2300 ml Fartex: de R$ 59,90 por R$ 33,50
Jogo 30 taças Roberta cristal bohemia Gremax: de R$ 449,90 por R$ 251,90
Sergio's
Mocassim Amarelo: de R$ 259,00 por R$ 170,00
Sapato Esporte Fino Mouro: de R$ 259,00 por R$ 170,00
Rabbit
Camisete feminina decote V: de R$ 110 por R$ 55
Camisete feminina ml algodão egípcio: de R$ 149 por R$ 74,95
Griletto
Combo (frango à milanesa com arroz, feijão e fritas + 1 suco de 300 ml): de R$ 24,80 por R$ 15,90
Combo estrogonofe de frango + 1 suco de 300 ml: de R$ 21,80 por R$ 14,20
Polo Wear
Camisa social feminina: de R$ 119,99 por R$ 59,99
Shorts feminino: de R$ 99,99 por R$ 49,99
Camiseta estampada masculina: de R$ 59,99 por R$ 39,99
Bermuda jeans masculina: de R$ 99,99 por R$ 59,99
Blusinhas femininas: de R$ 59,99 por R$ 29,99
Polo básica de algodão masculina: de R$ 59,99 por R$ 39,99
Maybelline
Sombra em lápis: de R$ 30,70 por R$ 21,49
Água micelar 100 ml: de R$ 20,30 por R$ 12,18
Jheny
Bolsa feminina bege Veryrio: de R$ 149,90 por R$ 89,94
Mala Santino ABS grande: de R$ 579,90 por R$ 347,94
Lupo
Canelito para ginástica: R$ 45,99 por R$ 29,89
Meia calça lycra Loba News: de R$ 16,99 por R$ 10,99
Meia calça opaca: de R$ 24,99 por R$ 16,20
Meia masculina social bege: de R$ 15,99 por R$ 10,39
SNC
BCAA Athletica 120 caps: de R$ 80 por R$ 50
Creatina Athletica 100g: de R$ 50 por R$ 30
Whey Supreme 3VS: de R$ 25,00 por R$ 15,00
Galão 2l Athletica: de R$ 60,00 por R$ 40,00
Galão 1,9l 4Fit: de R$ 55,00 por R$ 35,00
Hipnose
Bolsa Chenson grenat: de R$ 202,90 por R$ 121,70
Brinco strass: de R$ 26,99 por R$ 16,19
Mr. Black Café
Combo (café coado + biscoito queijo + pedaço de torta): de R$ 22,50 por R$ 15,75
Combo (suco de laranja + salgado assado + pedaço de torta): de R$ 27 por R$ 18,90
Grão Espresso
Café espresso pequeno: de R$ 4,50 por R$ 2,93
Café espresso médio: de R$ 5,50 por R$ 3,58
Café espresso com leite pequeno: de R$ 5,00 por R$ 3,25
Café espresso com leite médio: de R$ 7,00 por R$ 4,55
Cappuccino tradicional pequeno: de R$ 6,50 por R$ 4,23
Cappuccino tradicional médio: de R$ 9,00 por R$ 5,85
AnaCapri
Sapatilha preta bico redondo de verniz: de R$ 139,90 por R$ 90
Sapatilha vermelha bico redondo de verniz: de R$ 139,90 por R$ 90
Sapatilha rosa bico redondo de verniz: de R$ 139,90 por R$ 90
Mundo do iPhone
Capa anti-impacto iPhone 5/S: de R$ 100,00 por R$ 65,00
Capa anti-impacto iPhone 6/S: de R$ 110,00 por R$ 72,00
Capa anti-impacto iPhone 7/8: de R$ 130,00 por R$ 85,00
Capa anti-impacto iPhone 7P/8P: de R$ 140,00 por R$ 92,00
Capa anti-impacto iPhone X: de R$ 150,00 por R$ 99,00
Película Diamond iPhone 5/S: de R$ 100,00 por R$ 65,00
Película Diamond iPhone 6/S: de R$ 120,00 por R$ 79,00
Película Diamond iPhone 7/8: de R$ 150,00 por R$ 99,00
Película Diamond iPhone 7P/8P: de R$ 150,00 por R$ 99,00
Película Diamond iPhone X: de R$ 150,00 por R$ 99,00

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