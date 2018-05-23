Mais de 5 mil produtos serão vendidos sem impostos no ES

Mais de 60 lojas em shoppings e supermercados da Grande Vitória vão vender produtos sem cobrar pelos impostos nesta quinta-feira (24). O evento acontece simultaneamente em 17 Estados e é promovido no Espírito Santo pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem de Vitória. Serão mais de 150 produtos diferentes e mais de 5 mil itens comercializados com descontos de até R$ 231,96.
Entre os itens, estão roupas, acessórios, maquiagens, eletrônicos, joias, artigos de decoração, serviços, lanches, calçados, alimentos e produtos de limpeza e higiene. Os tributos que seriam cobrados nos preços destes objetos serão quitados pelas lojas patrocinadoras da ação, sem repassar o custo para os consumidores.
O presidente da CDL Jovem Vitória, Gustavo Oliveira, destacou que o país tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e que há pesquisas que apontam que os brasileiros trabalham por cinco meses só para pagar impostos. A arrecadação no Brasil até esta quarta-feira (23) foi de R$ 936 bilhões em impostos. No Espírito Santo, este número chega a R$ 14,3 bilhões, de janeiro até o último dia 23.
"São diversos segmentos do varejo aderindo à campanha, e não vão faltar opções de compra para os consumidores. O percentual de desconto varia conforme a quantidade de impostos que incidem sobre cada item, afirma Gustavo.
VEJA AS LOJAS PARTICIPANTES
REDE DE SUPERMERCADOS EXTRABOM
As 23 lojas da rede venderão 15 produtos entre artigos de higiene, limpeza e alimentação.
SHOPPING VITÓRIA
Bebedouros & Cia
Purificador de água Soft Slim Cereja: de R$ 869,00 por R$ 660,00 à vista
DiFerolla
Bolsa de couro: de R$ 114,00 por R$ 70,00
Chapéu de palha: de R$ 139,00 por R$ 99,00
Bracelete de acrílico: de R$ 75,00 por R$ 50,00
Colar: de R$ 50,00 por R$ 35,00
Kimono: de R$ 169,00 por R$ 89,00
Canga: de R$ 189,00 por R$ 130,00
Sergio's
Mocasim Amarelo: de R$ 259,00 por R$ 170,00
Sapato Esporte Fino Mouro: de R$ 259,00 por R$ 170,00
Reserva
T-shirt Reserva com bolso: de R$ 219,00 por R$ 135,00
T-shirt Reserva Floral: de R$ 269,00 por R$ 166,00
T-shirt Reserva Ice: de R$ 169,00 por R$ 104,00
T-shirt Reserva Degradê: de R$ 269,00 por R$ 166,00
T-shirt Reserva Motel: de R$ 169,00 por R$ 104,00
Bermuda Reserva Double Face: de R$ 489,00 por R$ 303,00
T-shirt Reserva Vento Inverno: de R$ 169,00 por R$ 104,00
T-shirt ML Reserva Al Mare: de R$ 239,00 por R$ 148,00
Polo Reserva Poá: de R$ 269,00 por R$ 166,00
Camisa Reserva Degradê Visco: de R$ 429,00 por R$ 265,00
Torcedor Esporte Clube
Camisa polo de viagem Botafogo: de R$ 179,90 por R$ 104,00
Camisa polo Flamengo: de R$ 169,90 por R$ 99,00
Scala
Calcinha tanga: de R$ 34,90 por R$ 22,90
Camiseta microfibra: de R$ 69,90 por R$ 45,90
Blusa fio pelo manga longa: de R$ 219,90 por R$ 144,90
Uncle K
Dourados sapato em couro: de R$ 239,00 por R$ 152,00
Bolsa em nylon: de R$ 269,00 por R$ 162,00
Mochila em nylon: de R$ 299,00 por R$ 179,00
Maybelline
Expert Wear sombra em lápis: de R$ 30,70 por R$ 21,49
Água micelar 100 ml: de R$ 20,30 por R$ 12,18
Wcom
Roteador Mercusys Wireless 300MBPS MW305R: de R$ 89,90 por R$ 49,90
Estabilizador 330VA Energylux: de R$ 49,90 por R$ 29,90
Bibi Calçados
Tênis de LED com glittler: de R$ 249,00 por R$ 172,00
Sandália de LED: de R$ 219,90 por R$ 151,00
Tênis de LED menino: de R$ 249,90 por R$ 172,00
Sandália de LED: de R$ 219,00 por R$ 151,00
Fricote
Almofada: de R$ 69,00 por R$ 45,54
Mochila: de R$ 218,00 por R$ 130,80
Jheny
Bolsa feminina Veryrio: de R$ 149,90 por R$ 89,94
Malas grandes (branca): de R$ 379,90 por R$ 227,94
Mala grande prata: de R$ 399,90 por R$ 239,94
Mala grande cinza: de R$ 349,90 por R$ 209,94
Ecodrive
Limpeza do carro (interna e externa) + limpeza de bancos (estofados ou hidratação couro): de R$ 270,00 por R$ 189,00
Limits
Camisa linho Búzios: de R$ 259,90 por R$ 155,94
Bermuda print coqueiro: de R$ 219,00 por R$ 149,40
Tênis redentor: de R$ 279,00 por R$167,40
Croasonho
Combo Barato do dia + 1 suco 300 ml laranja: de R$ 20,65 por R$ 13,90
Combo Doce (croissant P) chocolate + 1 café M: de R$ 20,00 por R$ 13,50
First Class
Travesseiro de microfibra: de R$ 29,99 por R$ 22,19
Roupão microfibra: de R$ 59,99 por R$ 44,39
Manta Disney: de R$ 49,99 por R$ 36,99
Santa Lolla
Scarpin bico fino, salto médio, em verniz vermelho: de R$ 169,90 por R$ 107,37
Mochila em neoprene com detalhes em tachas: de R$ 349,90 por R$ 220,43
Carmen Steffens
Bolsa verde musgo média: de R$ 999,90 por R$ 619,93
Bolsa verde militar: de R$ 1.399,90 por R$ 867,93
Sapato mule com tachas: de R$ 399,90 por R$ 247,93
Mocassim com aplicação: de R$ 349,90 por R$ 216,93
Tamanco com cristais off: de R$ 399,90 por R$ 247,93
Tamanco com cristais preto: de R$ 399,90 por R$ 247,93
SHOPPING VILA VELHA
Bebedouros & Cia
Purificador de água Soft Baby Cereja: de R$ 299 por R$ 229
Santa Lolla
Bota meia pata, salto bloco em velur: de R$ 229,90 por R$ 144,83
Scarpin bico boneca com tira no tornozelo, em verniz vermelho: de R$ 169,90 por R$ 107,37
Casa Brasil
Réchaud redondo porcelana toyland: de R$ 239,90 por R$ 134,30
Fruteira inox desmontável mak-inox: de R$ 479,90 por R$ 268,70
Organizador inox Domama: de R$ 465,00 por R$ 260,40
Panela pressão 4,5l antiaderente Nigro: de R$ 284,00 por R$ 159,00
Panela pressão polida 4,5l Nigro: de R$ 197,00 por R$ 110,30
Pipoqueira MTA: de R$ 129,90 por R$ 72,70
Moedor café Cadence: de R$ 148,00 por R$ 82,88
Caixa térmica 12l Termolar: de R$ 79,90 por R$ 44,70
Jogo 6 taças sobremesa cristal vega Full Fit: de R$ 139,90 por R$ 78,30
Jogo 6 taças vinho cristal gastro 650 ml Full Fit: de R$ 139,90 por R$ 78,30
Prato bolo sem tampa Bari Ruvolo: de R$ 63,00 por R$ 35,20
Prato bolo com tampa Bari Ruvolo: de R$ 139,90 por R$ 78,30
Jogo risoto 2 pçs Monaco Tramontina: de R$ 390,00 por R$ 218,00
Souplast vidro furta-cor Vacheron: de R$ 83,90 por R$ 46,90
Vaso vidro 19 cm Craw: de R$ 49,90 por R$ 27,90
Potes acrílicos 2300 ml Fartex: de R$ 59,90 por R$ 33,50
Jogo 30 taças Roberta cristal bohemia Gremax: de R$ 449,90 por R$ 251,90
Sergio's
Mocassim Amarelo: de R$ 259,00 por R$ 170,00
Sapato Esporte Fino Mouro: de R$ 259,00 por R$ 170,00
Rabbit
Camisete feminina decote V: de R$ 110 por R$ 55
Camisete feminina ml algodão egípcio: de R$ 149 por R$ 74,95
Griletto
Combo (frango à milanesa com arroz, feijão e fritas + 1 suco de 300 ml): de R$ 24,80 por R$ 15,90
Combo estrogonofe de frango + 1 suco de 300 ml: de R$ 21,80 por R$ 14,20
Polo Wear
Camisa social feminina: de R$ 119,99 por R$ 59,99
Shorts feminino: de R$ 99,99 por R$ 49,99
Camiseta estampada masculina: de R$ 59,99 por R$ 39,99
Bermuda jeans masculina: de R$ 99,99 por R$ 59,99
Blusinhas femininas: de R$ 59,99 por R$ 29,99
Polo básica de algodão masculina: de R$ 59,99 por R$ 39,99
Maybelline
Sombra em lápis: de R$ 30,70 por R$ 21,49
Água micelar 100 ml: de R$ 20,30 por R$ 12,18
Jheny
Bolsa feminina bege Veryrio: de R$ 149,90 por R$ 89,94
Mala Santino ABS grande: de R$ 579,90 por R$ 347,94
Lupo
Canelito para ginástica: R$ 45,99 por R$ 29,89
Meia calça lycra Loba News: de R$ 16,99 por R$ 10,99
Meia calça opaca: de R$ 24,99 por R$ 16,20
Meia masculina social bege: de R$ 15,99 por R$ 10,39
SNC
BCAA Athletica 120 caps: de R$ 80 por R$ 50
Creatina Athletica 100g: de R$ 50 por R$ 30
Whey Supreme 3VS: de R$ 25,00 por R$ 15,00
Galão 2l Athletica: de R$ 60,00 por R$ 40,00
Galão 1,9l 4Fit: de R$ 55,00 por R$ 35,00
Hipnose
Bolsa Chenson grenat: de R$ 202,90 por R$ 121,70
Brinco strass: de R$ 26,99 por R$ 16,19
Mr. Black Café
Combo (café coado + biscoito queijo + pedaço de torta): de R$ 22,50 por R$ 15,75
Combo (suco de laranja + salgado assado + pedaço de torta): de R$ 27 por R$ 18,90
Grão Espresso
Café espresso pequeno: de R$ 4,50 por R$ 2,93
Café espresso médio: de R$ 5,50 por R$ 3,58
Café espresso com leite pequeno: de R$ 5,00 por R$ 3,25
Café espresso com leite médio: de R$ 7,00 por R$ 4,55
Cappuccino tradicional pequeno: de R$ 6,50 por R$ 4,23
Cappuccino tradicional médio: de R$ 9,00 por R$ 5,85
AnaCapri
Sapatilha preta bico redondo de verniz: de R$ 139,90 por R$ 90
Sapatilha vermelha bico redondo de verniz: de R$ 139,90 por R$ 90
Sapatilha rosa bico redondo de verniz: de R$ 139,90 por R$ 90
Mundo do iPhone
Capa anti-impacto iPhone 5/S: de R$ 100,00 por R$ 65,00
Capa anti-impacto iPhone 6/S: de R$ 110,00 por R$ 72,00
Capa anti-impacto iPhone 7/8: de R$ 130,00 por R$ 85,00
Capa anti-impacto iPhone 7P/8P: de R$ 140,00 por R$ 92,00
Capa anti-impacto iPhone X: de R$ 150,00 por R$ 99,00
Película Diamond iPhone 5/S: de R$ 100,00 por R$ 65,00
Película Diamond iPhone 6/S: de R$ 120,00 por R$ 79,00
Película Diamond iPhone 7/8: de R$ 150,00 por R$ 99,00
Película Diamond iPhone 7P/8P: de R$ 150,00 por R$ 99,00
Película Diamond iPhone X: de R$ 150,00 por R$ 99,00