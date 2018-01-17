Mais de 4 mil empresas do ES têm registro cancelado

Crédito: Leandro Nossa | Arquivo

Cerca de 4.100 empresas tiveram o registro empresarial cancelado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (Jucees). As empresas tinham até o dia 15 de dezembro de 2017 para comunicar à Jucees sobre sua paralisação ou funcionamento, em cumprimento as exigências publicadas no Edital nº 002/2017.

Caso queira reativar o registro, a empresa cancelada deverá seguir os procedimentos e as orientações que estão no

, em Reativação de Empresas.