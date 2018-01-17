Mais de 4 mil empresas do ES têm registro cancelado

Cerca de 4.100 empresas tiveram o registro empresarial cancelado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (Jucees). As empresas tinham até o dia 15 de dezembro de 2017 para comunicar à Jucees sobre sua paralisação ou funcionamento, em cumprimento as exigências publicadas no Edital nº 002/2017.
Caso queira reativar o registro, a empresa cancelada deverá seguir os procedimentos e as orientações que estão no
, em Reativação de Empresas.
O cancelamento cumpre a legislação federal (Lei 8.934/94) e as normas previstas pela instrução normativa de n° 5 de 2013 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (Drei), que prevê o cancelamento de empresas que não fizeram nenhum arquivamento no período de 10 anos. Elas serão consideradas inativas com perda automática da proteção ao nome empresarial.