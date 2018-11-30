Mais de 25 mil peças de artesanato a partir de R$ 5

Artigos de decoração, luminárias, brinquedos, itens de utilidade doméstica e até joias. Tudo isso confeccionado por artesãos, de forma sustentável, e o melhor, à venda por preços que cabem em todos os bolsos. Essa é a proposta da Feira Nacional de Artesanato do Espírito Santo (Artesanto), que acontece até domingo (2), em Vitória.

São mais de 25 mil peças em exposição com preços a partir de R$ 5. Ao todo, a feira conta com a participação de mais de 500 expositores, entre nomes capixabas e vindos de outros Estados brasileiros, como Acre, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e São Paulo. A expectativa da organização é que mais de 45 mil pessoas passem pela feira ao longo das duas semanas de exposição. A entrada é gratuita.

Considerada a maior feira de artesanato do Espírito Santo, e também a terceira maior em nível nacional, a Artesanto reúne produtos de 17 tipologias diferentes em mais de 100 estandes, entre cerâmicas, fios e tecidos, madeira, fibras naturais, osso, joias, couro e borracha.

O evento é uma realização do Espírito Santo Convention & Visitors Bureau, em parceria com o governo do Estado. Segundo a gerente de Artesanato do governo do Espírito Santo, Fernanda Vescovi, além de ser uma boa oportunidade para fazer compras de final de ano a preços acessíveis, a feira gera renda para os artesãos do Estado, que a partir dessas vendas garantem o sustento da família por cerca de 3 a 4 meses.

Neste ano, a Artesanto chega a sua sexta edição e é realizada na Arena Shopping Vitória, na Enseada do Suá. De acordo com Alfonso Silva, diretor do Espírito Santo Convention & Visitors Bureau, o evento capixaba já é considerado uma vitrine nacional do artesanato. "Com a sua popularização durante os últimos cinco anos, a Artesanto vem chamando a atenção de artesãos de outros Estados. Eles enxergam nela uma possibilidade de grandes negócios, trazendo para o Espírito Santo o que temos de melhor no artesanato brasileiro", comenta.

SERVIÇO

ArteSanto  Feira Nacional do Artesanato do Espírito Santo

Quando: acontece até domingo (2)

Hora: das 16 às 22h na sexta (30); 10 às 22h no sábado (1º); e 10 às 21h no domingo (2)

Onde: Arena Shopping Vitória, na Rua Vitor Civita, 356 - Enseada do Suá (Atrás do Shopping Vitória)

Entrada: gratuita