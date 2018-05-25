Mais caro! Verduras e legumes dobram de preço em feiras de Vitória

A feira livre que acontece uma vez por semana no bairro Santa Lucia em Vitória estava bem menor que o normal. Tradicionalmente cerca de 10 barracas ficam na rua José Teixeira, mas apenas 4 feirantes trabalharam nesta sexta-feira (25).

A feirante Ângela Santos, que vende frutas, legumes e verduras afirmou que, em dias normais, outras três barracas vendem os mesmos produtos que ela, mas os companheiros de feira não apareceram nesta sexta-feira.

"Eu consegui vir porque moro em Viana e não fiquei parada em nenhum bloqueio. O pessoal que mora em Domingos Martins não veio", explicou Angela, que trabalha junto com o marido.

Por causa da dificuldade em comprar os produtos, a barraca de Angela não tinha hortaliças como alface, couve ou rúcula. A banana e a batata doce também estavam em falta.

O preço do quilo da batata estava R$ 2,50 na semana passada, mas hoje subiu para R$ 6. O valor do quilo mamão subiu de R$ 3,50 para R$ 4,50.

PREÇO ALTO TAMBÉM EM JARDIM CAMBURI

O aumento dos preços e a falta de alguns produtos também acontecem na feira do bairro Jardim Camburi. Em uma semana, barraca subiu o preço do quilo da batata de R$ 3 para R$ 8. A beterraba aumentou de R$ 3 para R$ 5, e a cebola de R$ 4 para R$ 6.

Nas barracas de fruta, muitos feirantes afirmaram que não conseguiram comprar morangos, já que a produção ficam concentrada na Região Serrana do Estado e os produtos não conseguem descer para a Grande Vitória com os caminhões carregados.

Assim como na feira de Santa Lúcia, a maioria dos feirantes não tinham hortaliças para vender.