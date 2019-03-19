Maioria das domésticas ainda não tem carteira assinada no ES

Sabrina de Souza Oliveira, 37 anos, prefere trabalhar sem assinar a carteira de trabalho Crédito: Fernando Madeira

Trabalhando, porém sem a carteira de trabalho assinada. Essa é a situação de 89 mil pessoas no Espírito Santo que atuam como domésticos. Com o documento profissional em branco e atuando de maneira informal, dois em cada três empregados domésticos não têm direito a benefícios trabalhistas, como o décimo terceiro e o seguro-desemprego.

No ano passado, apenas 41 mil dos 130 mil profissionais que atuavam nesse segmento estavam formalmente empregados. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-C), do IBGE.

No Estado, o número de trabalhadores domésticos informais cresceu 36,92% nos últimos seis anos. Em 2012, ano em que a atividade profissional foi formalizada, eram 65 mil profissionais informais. Já em 2018, o quantitativo subiu para 89 mil. Esse foi o segundo maior número da série histórica do IBGE, perdendo apenas para 2017 (93 mil).

Ainda de acordo com a Pnad-C, o contingente de pessoas trabalhando formalmente caiu em 4,65% em seis anos, passando de 43 mil para 41 mil, entre 2012 e 2018. O número de trabalhadores com carteira assinada, em 2018, atingiu o maior pico desde o primeiro trimestre de 2016 (44 mil).

Segundo o presidente do Conselho Regional de Economia, Ricardo Paixão, desde 2013 os trabalhadores domésticos, assim como outros profissionais, veem o número de postos formais diminuir e, em busca de emprego, acabaram migrando para a informalidade.

“A classe média, que demandava o maior número de profissionais domésticos, sofreu muito durante o período mais duro da crise. Com a renda da família diminuindo, para reduzirem gastos, eles optaram por não ter mais um empregado cuidando da casa ou passaram a usar os serviços de diaristas”, comenta.

DIREITOS

Apesar de ter sido formalizada em 2012, apenas no ano de 2015 a atividade de doméstica foi regulamentada como profissão e teve seus direitos trabalhistas equiparados aos dos trabalhadores urbanos e rurais.

De acordo com a legislação, toda pessoa que preste serviço doméstico por mais de dois dias da semana para um mesmo empregador é considerado empregado doméstico, o que pode caracterizar um vínculo empregatício.

Segundo o economista Sebastião Demuner, há situações em que o empregador não quer assinar a carteira do trabalhador que atua como doméstico e não diarista. “Nesse caso, ele está aceitando o risco desse trabalhador poder entrar na justiça pedindo os direitos trabalhistas dele”, explica.

Já de acordo com a advogada Jeane Martins, muitos domésticos ainda acreditam, por falta de conhecimento, que receber sem carteira assinada é melhor e, por isso, preferem trabalhar na informalidade.

“São pessoas que precisam tanto e imediatamente do dinheiro – por serem o arrimo da família, sendo, em sua maioria, mulheres negras e com pouco estudo –, que acabam acreditando nisso e não conseguem perceber que a vitalidade física vai cessar com a idade e que o adoecimento pode ser uma realidade e elas ficarão desprotegidas legalmente quando isso acontecer”, explica.