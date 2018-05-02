Maio terá conta de luz com bandeira tarifária mais cara

Os clientes precisam ficar mais atentos ao consumo de energia elétrica neste mês. Isso porque, em maio, a bandeira tarifária será amarela, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A cobrança será de R$ 1 a cada 100 kilowatt hora (kWh).
A agência reguladora do serviço informou que a mudança na conta de luz foi necessária por causa do final do período chuvoso e os consequentes volumes mais baixos nos reservatórios das hidrelétricas do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste.
Veja 25 dicas que ajudam a gastar menos
Chuveiro elétrico
Tome banhos mais curtos, de até cinco minutos
Selecione a temperatura morna sempre que possível. A posição "verão" reduz o consumo em até 30%
Ao se ensaboar, desligue o chuveiro
Ar condicionado
Não deixe portas e janelas abertas em ambientes com ar condicionado
Mantenha os filtros limpos
Diminua ao máximo o tempo de utilização do aparelho de ar condicionado
Instale cortinas nas janelas que recebem sol direto
Geladeira
Quando possível, instale a geladeira ou freezer em locais afastados da parede, do sol e do fogão
Tire e guarde alimentos de uma só vez
Regule a temperatura interna de acordo com o manual de instruções
Nunca coloque alimentos quentes dentro da geladeira
Deixe espaço para ventilação na parte de trás da geladeira e não utilize para secar panos
Não forre as prateleiras
Mantenha a borracha em bom estado (para fazer o teste, ponha uma folha entre a porta e feche. Em seguida, puxe o papel. Se sair facilmente, é sinal de vedação em mal estado)
Iluminação
Substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes, que consomem até 30% a menos
Aproveite a iluminação natural, abrindo janelas e cortinas, e não deixe a luz acesa à toa
Outra dica é pintar o ambiente com cores claras
Lavar e passar
Junte grande quantidade de roupas e passe/lave de uma só vez
Separe as roupas por tipo e comece a passar por aquelas que exigem menor temperatura
Nunca deixe o ferro ligado enquanto faz outra coisa
Mantenha o filtro da máquina de lavar roupas sempre limpo
Aparelhos em stand-by e no carregador
Retire os aparelhos da tomada quando possível ou durante longas ausências
Evite dormir com a televisão ligada. Se tiver recursos de programação, use o timer
Não deixe aparelhos como celular, câmera e notebook dormirem carregando. Retire-os da tomada quando a bateria estiver carregada Utilize os recursos de ec
Bomba d'água
Evite ligar a bomba várias vezes. Para isso, elimine vazamentos e regule o tempo das válvulas de descargas