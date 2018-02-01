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Pressão

Maia só votará reforma da Previdência se tiver 308 votos a favor

Governo pressiona por votação em 20 de fevereiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 11:34

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 11:34

O presidente da República em exercício, Rodrigo Maia Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
Apesar da pressão do governo para votar a reforma da Previdência no dia 20 de fevereiro, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), tem confidenciado a pessoas próximas que só vai pautar a matéria se tiver os 308 votos necessários. Maia deve se candidatar à reeleição à presidência da Casa em 2019 e não pretende colocar os deputados numa saia justa por ter de votar sobre um tema sensível e impopular.
Fontes do Planalto reclamam, nos bastidores, da postura de Maia, que um dia fala a favor e outro contra. Segundo essas fontes, o posicionamento do presidente da Casa é fundamental no resultado final da votação. O Planalto quer que Maia defenda a reforma com maior ênfase e cobre uma justificativa dos parlamentares que votam contra a matéria.
- Eles estão a favor de quem? dos privilegiados - perguntou um interlocutor.
No esforço final de convencimento, o governo entregou a setores representativos do setor produtivo (construção civil, agronegócio, indústria), além da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), a lista com nome de 90 parlamentares que estão indecisos em relação a á reforma. O pedido é para que as entidades e prefeitos pressionem os deputados a votar a favor da matéria. Segundo fontes palacianas, a iniciativa teria partidos de setores que defendem a proposta.
Depois de divulgar um vídeo em que aparece tocando e cantando contra a reforma, o deputado Rogério Rosso (PSD-DF) se reuniu ontem com vários representares de servidores públicos. Participaram das conversas integrantes da Ajufe, Ministério Público, policiais. Ele deve se encontrar hoje com opresidente Michel Temer para discutir as sugestões de mudanças na proposta do Executivo.
Essas entidades estão fazendo lobby no Congresso contra ofim da integralidade (último salário da carreira) e paridade (mesmo reajuste dos ativos) para quem ingressou no sistema antes de 2003. Pela proposta, os servidores terão que atingir idade mínima (65 anos no caso dos homens e 62 anos, mulheres) para manter os dois benefícios.
- A aprovação vai depender do texto que vai ser elaborado. Dar panorama e exemplos de cada assunto. Acredito que pode trazer cerca de 30 votos. É justo criar regra de transição até 2003. Eles pediram muito que o governo parasse com campanha contra eles, de generalizar - disse Rosso.

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