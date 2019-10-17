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Brasília

Maia quer votar Lei de Saneamento nos próximos 15 dias

A fala do  presidente da Câmara foi feita em evento organizado pelo Banco BTG Pactual, em São Paulo

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 20:20

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

17 out 2019 às 20:20
Rodrigo Maia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que vai tentar votar a Lei de Saneamento nos próximos 15 dias e devolver para apreciação do Senado. A fala foi feita em evento organizado pelo Banco BTG Pactual, em São Paulo.
Ele disse estar bastante otimista em relação a aprovação da Lei do Saneamento e com a reforma administrativa, que trará maior eficiência para a administração pública. Segundo o deputado o difícil da reforma administrativa será cortar os privilégios. "A AGU e a Receita (Federal) já conseguiram furar o teto dos gastos", criticou.

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