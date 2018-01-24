Maia diz que privatização da Eletrobras deve ser aprovada até abril

O presidente da Câmara e presidente da República em exercício, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quarta-feira (24) que o projeto de lei para a privatização da Eletrobras, enviado por Michel Temer para análise do Congresso no início desta semana, deve ser aprovado até o mês de abril.
"Acho que nós temos toda condição de, até abril, autorizar a privatização e a venda das ações da Eletrobras. Vamos aprovar a privatização e dentro dela organizar um espaço para cuidar da revitalização do Rio São Francisco, que é uma preocupação grande dos deputados do nordeste", declarou Rodrigo Maia.
A afirmação de Maia contradiz a declaração do relator do projeto na Câmara, deputado José Carlos Aleluia (DEM-BA), que disse nesta terça-feira (23) que o texto, da forma como estava, era "inaceitável" e não passaria no Congresso Nacional. Aleluia foi indicado pelo próprio Rodrigo Maia para ser relator da projeto de lei com as regras da privatização da Eletrobras.
Ao criticar a proposta enviada pelo presidente Michel Temer ao Congresso, o relator afirmou ao GLOBO que iria "trabalhar com a montagem de um novo projeto". Rodrigo Maia não comentou as declarações do deputado Aleluia.