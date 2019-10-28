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Rodrigo Maia

Maia diz que não concordou com a aprovação do Rota 2030

Rota 2030 é um  programa de incentivo ao setor automotivo

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 20:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 20:28
Rodrigo Maia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse nesta segunda-feira que não concordou com a aprovação do Rota 2030, programa de incentivo ao setor automotivo. "Eu não queria, mas graças a Deus não sou dono do Parlamento", disse, durante evento do Grupo Voto.
Maia disse ainda que reconhece a legitimidade tanto da Câmara quanto do Senado em realizar a reforma tributária. E afirmou que, desde que se aprove uma reforma que simplifique o sistema atual, não há diferenças entre a reforma ser aprovada em qualquer uma das duas casas. "Eu não tenho problema em que Câmara e Senado trabalhem juntos ou cada um aprove um projeto", disse.

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