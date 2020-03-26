Maia defende aumento de auxílio a informais e Câmara pode votar

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia disse o texto da proposta de emenda à Constituição do chamado "orçamento de guerra" deve estar pronto para começar um debate na Casa na segunda-feira

Além disso, Maia afirmou que, a partir de segunda-feira (30), o texto da proposta de emenda à Constituição do chamado "orçamento de guerra" deve estar pronto para começar um debate na Casa.

Em relação ao Plano Mansueto, Maia disse que há apoio dos governadores e que acredita que a proposta poderá ir ao plenário na próxima semana. Questionado ainda sobre a atuação do presidente Jair Bolsonaro, ele reiterou que não há motivo de impeachment.