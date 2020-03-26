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Coronavírus

Maia defende aumento de auxílio a informais e Câmara pode votar

Questionado ainda sobre a atuação do presidente Jair Bolsonaro, ele reiterou que não há motivo de impeachment
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 21:11

Publicado em 25 de Março de 2020 às 21:11

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia
Presidente da Câmara, Rodrigo Maia  disse o texto da proposta de emenda à Constituição do chamado "orçamento de guerra" deve estar pronto para começar um debate na Casa na segunda-feira Crédito: Fernando Madeira
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu um valor acima dos R$ 200 de auxílio para informais e disse que a Casa caminha para fechar um acordo para que medida que irá tratar do tema seja votada ainda nesta quarta-feira (25).
Além disso, Maia afirmou que, a partir de segunda-feira (30), o texto da proposta de emenda à Constituição do chamado "orçamento de guerra" deve estar pronto para começar um debate na Casa.
Em relação ao Plano Mansueto, Maia disse que há apoio dos governadores e que acredita que a proposta poderá ir ao plenário na próxima semana. Questionado ainda sobre a atuação do presidente Jair Bolsonaro, ele reiterou que não há motivo de impeachment.

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