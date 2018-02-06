Maia cria comissão na Câmara para analisar privatização da Eletrobras

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), determinou nesta terça-feira (06) a criação de uma comissão especial para analisar o projeto de lei enviado pelo governo com as regras para a privatização da Eletrobras. O relator da proposta será o deputado José Carlos Aleluia (DEM-BA).

Agora, os partidos vão indicar os integrantes da comissão. O colegiado só deve iniciar os trabalhos após o feriado do carnaval.

O presidente da Câmara também determinou que o projeto é terminativo, ou seja, poderia dispensar a votação no plenário. Diante da forte oposição contra a privatização, no entanto, dificilmente isso ocorrerá. Para levar um projeto ao plenário só é necessário um requerimento assinado por, pelo menos, 51 deputados.

O governo corre para conseguir aprovar o projeto de lei no Congresso até o maio. Além da Câmara, o texto precisa passar pelo Senado. O Orçamento deste ano conta com uma arrecadação de R$ 12,2 bilhões decorrentes do processo de desestatização.