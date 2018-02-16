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  • Maia admite que 'vai ser difícil votar Previdência' após intervenção no Rio
Reforma afetada

Maia admite que 'vai ser difícil votar Previdência' após intervenção no Rio

'Não dá para num dia votar o decreto (sobre o Rio) e no outro dia suspender', disse o presidente da Câmara
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 13:41

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 13:41

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta sexta-feira (16) que, com a votação do decreto da intervenção no Rio, será difícil votar a reforma da Previdência nas próximas semanas. Segundo ele, como a intervenção restringe a possibilidade de atuação do Legislativo, a votação das mudanças das regras de aposentadoria terá que ser adiada. "Se votar o decreto da intervenção dia 21, vai ser difícil votar a Previdência até o dia 28. Não dá para num dia votar o decreto e no outro dia suspender", comentou.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia: ceticismo sobre votação da Previdência Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
Maia disse, no entanto, que vai continuar o debate sobre a reforma da Previdência e que a reunião com os governadores na próxima segunda-feira (19) está mantida. "Nós vamos continuar trabalhando nossa agenda de despesas do Estado brasileiro independente das condições de votação", afirmou.
Segundo ele, o decreto impede a votação e não a discussão de pauta que gere convergência entre Estados e União sobre redução de despesas.
Maia voltou a admitir que hoje a base aliada do governo não tem os 308 votos necessários para aprovar as mudanças nas regras previdenciárias, mas disse que vai continuar trabalhando para alcançar os votos. "Quando tiver os votos, vamos avaliar o que fazer. Eu espero que esse momento chegue e chegue rápido", afirmou.

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