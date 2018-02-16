Maia admite que 'vai ser difícil votar Previdência' após intervenção no Rio

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta sexta-feira (16) que, com a votação do decreto da intervenção no Rio , será difícil votar a reforma da Previdência nas próximas semanas. Segundo ele, como a intervenção restringe a possibilidade de atuação do Legislativo, a votação das mudanças das regras de aposentadoria terá que ser adiada. "Se votar o decreto da intervenção dia 21, vai ser difícil votar a Previdência até o dia 28. Não dá para num dia votar o decreto e no outro dia suspender", comentou.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia: ceticismo sobre votação da Previdência Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

Maia disse, no entanto, que vai continuar o debate sobre a reforma da Previdência e que a reunião com os governadores na próxima segunda-feira (19) está mantida. "Nós vamos continuar trabalhando nossa agenda de despesas do Estado brasileiro independente das condições de votação", afirmou.

Segundo ele, o decreto impede a votação e não a discussão de pauta que gere convergência entre Estados e União sobre redução de despesas.