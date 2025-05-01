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Novo comando

Lula nomeia procurador federal para a presidência do INSS

Gilberto Waller Júnior substitui Alessandro Stefanutto, que deixou o cargo após escândalo de descontos irregulares em aposentadorias
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 abr 2025 às 21:02

Publicado em 30 de Abril de 2025 às 21:02

BRASÍLIA - O presidente Lula (PT) nomeou nesta quarta-feira (30) o procurador Gilberto Waller Júnior como novo presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Ele substitui Alessandro Stefanutto, que deixou o cargo após o escândalo dos descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.
A informação de que Lula nomearia o novo presidente havia sido anunciada pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, nesta quarta (30).
procurador Gilberto Waller Júnior como novo presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
Gilberto Waller Júnior ocupa o cargo de corregedor da Procuradoria-Geral Federal Crédito: AGU/Divulgação
Waller é bacharel em ciências jurídicas e sociais com pós-graduação em combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Ele ingressou no poder público como procurador do INSS em 1998, tendo ocupado os cargos de corregedor-geral do INSS de 2001 a 2004 e subprocurador-geral do INSS de 2007 a 2008.
Na CGU (Controladoria-Geral da União), ocupou a função de ouvidor-geral da União de março de 2016 a janeiro de 2019 e de corregedor-geral da União de 2019 a 2023. Atualmente, ocupa o cargo de corregedor da Procuradoria-Geral Federal, órgão da Advocacia Geral da União.

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