Lucro líquido do Bradesco avança 11% em 2017, para R$ 19 bilhões

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O lucro líquido do Bradesco, o segundo maior banco privado do país, avançou 11,1% para R$ 19,024 bilhões em 2017. Em 2016, o montante tinha sido de 2016. O valor se refere ao resultado recorrente, ou seja, inclui eventos extraordinários, como a consolidação do HSBC Brasil, adquirido em 2016.

No quarto trimestre, o lucro líquido de foi de R$ 4,862 bilhões, alta de 10,9% frente a igual período de 2016. Na comparação com o terceiro trimestre, o aumento foi de 1,1%.

Nesta terça-feira, foi divulgado o resultado do Santander Brasil, o terceiro maior privado e o maior estrangeiro em atuação no país. O banco teve lucro líquido gerencial de R$ 9,953 bilhões em 2017, o maior da história da instituição no país, com aumento de 35,6%. No quarto trimestre do ano, a alta do lucro líquido do banco espanhol foi de 38,36% somando R$ 2,752 bilhões.

O Bradesco previu nesta quinta-feira que terá um crescimento de 3% a 7% de sua carteira de crédito expandida em 2018.

As estimativas também indicam que a margem financeira de juros neste ano terá variação entre queda de 4% e estabilidade e que a receita com serviços avançará de 4% a 8%.